Heute werden in Zürich die "The Best FIFA Football Awards" für die vergangene Saison vergeben. SPOX tickert die Veranstaltung für Euch live mit.

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski bekam im November zwar nicht den Ballon d'Or verliehen, kann sich für seine sensationelle Saison 2020/21 jedoch immer noch zum Weltfußballer krönen, wenn heute die "The Best FIFA Football Awards" vergeben werden. Hier bei SPOX könnt Ihr die FIFA-Weltfußballerwahl live verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FIFA-Weltfußballerwahl: The Best FIFA Football Awards heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Neben der Trophäe des FIFA-Weltfußballers werden zahlreiche andere Preise heute vergeben:

FIFA-Weltfußballerin

Welttorhüterin

FIFA-Welttorhüter

FIFA-Welttrainer/in - Frauen

FIFA-Welttrainer/in - Männer

Vor Beginn: Trotz Bundesliga-Torrekord und Meisterschaft ist nicht Robert Lewandowski, sondern Lionel Messi, der heute neben Liverpools Mohamed Salah zu den drei Nominierten zählt, Ende November zum Ballon d'Or-Sieger gekürt worden. Heute hat der Pole jedoch erneut die Chance, für die Saison 2020/21 belohnt zu werden. Bereits im vergangenen Jahr staubte Lewandowski die Trophäe ab, die erste seiner Karriere. Folgt heute die zweite?

Vor Beginn: Los geht die FIFA-Weltfußballerwahl um 19.30 Uhr in Zürich (Schweiz). Wie im vergangenen Jahr werden auch heute die Preise wegen der Corona-Pandemie virtuell verliehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Vergabe der "The FIFA Football Awards" für die Saison 2020/21, bei der unter anderem auch der Titel des FIFA-Weltfußballers bekanntgegeben wird.

FIFA-Weltfußballerwahl: The Best FIFA Football Awards heute im TV und Livestream

Sky überträgt die Veranstaltung bei skysport.de und in der Sky Sport App, bietet zudem auch eine Übertragung bei Sky Sport News HD, die kostenpflichtig ist, an.

Die FIFA selbst ist auch für die Übertragung zuständig. Bei FIFA.com und auf dem YouTube-Kanal des Weltfußballverbandes könnt Ihr ebenfalls vorbeischauen.

The Best FIFA Football Awards: Die Nominierten im Überblick