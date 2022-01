FC Bayern - Herzmuskelentzündung bei Davies: Müller und Neuer mahnen

Thomas Müller und Manuel Neuer haben angesichts der Herzmuskelentzündung von Alphonso Davies davor gewarnt, das Thema zu unterschätzen. Auch für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann geht die Gesundheit vor.

"Es ist für Phonzie natürlich eine bittere Situation. Er muss jetzt schauen, dass er sich um seine Gesundheit kümmert. Da drückt man als Mitspieler und als Verein natürlich die Daumen", sagte Müller nach dem 4:0-Sieg der Bayern beim 1. FC Köln.

Bei Davies wurde nach seiner Coronaerkrankung bei einer Nachuntersuchung Anzeichen einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung) diagnostiziert. Das berichtete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Davies wird den Bayern auf unbestimmte Zeit fehlen.

"Für uns als Team ist das natürlich auch blöd, aber das ist eher das Zweitrangige", meinte Müller. "Bei sowas muss man wirklich aufpassen. Das dürfen wir nicht unterschätzen und sagen 'nächste Woche geht's schon wieder'. Da hat der Verein mit der medizinischen Abteilung eine gute Betreuung geschaffen. Wir drücken die Daumen, dass es gut ausgeht."

Zugleich redete Müller seinem Teamkollegen ins Gewissen: "Wie ihr ihn und ich ihn kenne, muss man vielleicht eher aufpassen, dass ihm klar ist, dass damit nicht zu spaßen ist."

Nagelsmann über Davies: "Wichtig, dass es ausheilen kann"

Nagelsmann, der Davies' Diagnose am Freitag als "bescheiden bis hochgradig beschissen" bezeichnet hatte, berichtete am Samstag, dass es dem Kanadier soweit gut gehe. "Wenn du an so etwas leidest, merkst du es für gewöhnlich nicht. Du bemerkst nur, dass du nicht bei 100 Prozent bist, wenn du dich bewegst. Nach einer solchen Infektion projiziert du das als Spieler nicht auf das Herz, sondern rechnest mit einer Nachfolge der Infektion", erklärte der Bayern-Coach bei Sky.

Laut Nagelsmann sei nicht klar, ob die Erkrankung zu 100 Prozent eine Folge der Corona-Infektion sei, "die Wahrscheinlichkeit ist aber gegeben, dass es von Corona kommt". So oder so fällt der Linksverteidiger auf unbestimmte Zeit aus - und bei seinem Weg zu zurück auf den Platz wollen die Bayern auch kein Risiko eingehen.

"Es ist wichtig, dass er das ausheilen kann, allerdings auch schade, da Alphonso erst wieder zurückgekommen war", erklärte Nagelsmann am Samstag. "Grundsätzlich ist es so, dass wir der medizinischen Verantwortung dadurch gerecht werden, dass wir die Spieler ausführlich testen. Wir wissen alle, dass es im Leistungssport gut ist, die Spieler nach einem Ausfall so schnell wie möglich wieder zu integrieren. Dennoch ist es wichtig, immer im Sinne der Gesundheit zu handeln."

Neuer warnt: "Das ist natürlich gefährlich"

Die Bayern hatten zuletzt mit zahlreichen Corona-Infektionen im Team zu kämpfen. Beim Rückrundenstart standen zehn Spieler nicht zur Verfügung - darunter auch Manuel Neuer, der am Samstag sein Comeback feierte.

"Das Wichtige war für mich die medizinische Untersuchung und dass da alles glatt ging", sagte Neuer, der sich gleich nach seiner Rückkehr von den Malediven einer Nachuntersuchung unterzog. "Ich war schon erleichtert, weil man auch andere Fälle kennt."

Davies' Diagnose habe ihn "auf jeden Fall" geschockt, berichtete Neuer: "Das ist natürlich gefährlich. Deswegen kann ich jedem Sportler nur empfehlen, erst eine Untersuchung zu machen, bevor man startet."