FC Bayern, News und Gerüchte: TSG Hoffenheim schnappt FCB offenbar US-Talent weg

Die TSG Hoffenheim schnappt den Bayern wohl ein US-Talent vor der Nase weg. Julian Nagelsmann spricht über die Ausfallzeit von Alphonso Davies. Außerdem: Zwischen Manuel Neuer und Steffen Baumgart kommt es zu einem kuriosen Trikottausch. Hier gibt's alle News rund um den FC Bayern.

Hier geht's zu den Bayern-News und -Gerüchten des gestrigen Tages.

FCB, Gerücht: Hoffenheim schnappt Bayern wohl US-Talent weg

Von Februar 2021 bis Mai 2021 war US-Talent Justin Che von seinem Stammverein FC Dallas an den FC Bayern ausgeliehen. Beim deutschen Rekordmeister kam der 18-Jährige acht Mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Die Münchner beschäftigten sich im Anschluss auch offenbar mit einem Transfer, das Talent scheint sich nun aber für einen anderen Weg entschieden zu haben.

Nach Informationen von Sport1 steht Che nämlich vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Dorthin soll er zunächst per Leihe wechseln. Dem US-Amerikaner lagen neben der Offerte aus der Bundesliga auch Angebote aus den Niederlanden und England vor.

Bayern-Noten: Rückkehrer trumpft auf - Abwehr wackelt auch ohne Gegentor © getty 1/17 Der FC Bayern München legte beim 4:0-Erfolg beim 1. FC Köln bereits vor der Pause den Grundstein. Vor allem weil Rückkehrer Corentin Tolisso auftrumpfte und ein Edeljoker stach. Doch die Abwehr wirkte erneut nicht absolut sattelfest. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Kehrte zwischen die Pfosten zurück, von Modeste erstmals per Kopf geprüft (23.). Ansonsten aufmerksam (69.), bzw. im Glück bei Hübers' Lattenkopfball (72.). Mit etwas ungenauer Eröffnung vor dem aberkannten 1:2 (29.). Note: 3. © getty 3/17 JOSHUA KIMMICH: Agierte rechts hinten in der Viererkette, leistete sich einige Unkonzentriertheiten im Passspiel, durch seinen Vorwärtsdrang in der Defensive bei Kölner Vorstößen nicht immer auf Ballhöhe. Note: 4. © getty 4/17 BENJAMIN PAVARD: Mit dem einen oder anderen Wackler, wie beim Tor von Uth (29.), das der VAR aber noch kassierte. Ansonsten aber noch der stabilste in der Defensive. Note: 3,5. © getty 5/17 NIKLAS SÜLE: Leistete sich einen sehr leichten Ballverlust (4.), der folgenlos blieb. Machte auch sonst nicht den sichersten Eindruck in der insgesamt etwas wackeligen FCB-Defensive. In der Luft oft nur zweiter Sieger. Note: 4. © getty 6/17 MARCEL SABITZER: Half erneut als Linksverteidiger aus, löste seine Aufgabe etwas besser als in der Vorwoche - zumindest offensiv. Gute Seitenverlagerung vor dem 2:0 (25.). Defensiv dennoch mit Nachlässigkeiten. Note: 4,5. © getty 7/17 MARC ROCA: Lieferte als Mann vor der Abwehr einen soliden Job ab, wurde allerdings häufiger wegen kleinerer Fouls zurückgepfiffen. Behauptete vor dem 3:0 gut den Ball. Wurde zunehmend mutiger. Note: 3,5. © getty 8/17 CORENTIN TOLISSO: Erster Einsatz seit 11. Dezember - und gleich sehr präsent. Riss das Spiel im Mittelfeld an sich, eroberte vor dem Führungstor den Ball und belohnte sich mit einem Traumtor (25.). Spielte nicht wie ein Verkaufskandidat. Note: 2. © getty 9/17 JAMAL MUSIALA: An der Entstehung der Führung entscheidend beteiligt. In der Folge mit einigen Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung, aber auch mit einem Pfostentreffer (54.). Erwischte insgesamt einen schwächeren Tag. Note: 4. © getty 10/17 SERGE GNABRY: Sehr umtriebig und aufmerksam, mit guten Balleroberungen. Auch den großen Stars passiert mal ein Lapsus: Wurde wegen eines falschen Einwurfs zurückgepfiffen (55.). Note: 2,5. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Legte Lewandowski zum 1:0 mustergültig auf, eleganter Assist für Tolisso (25.). Ansonsten viel unterwegs. Auch sonst mit guten Ideen. Glücklos im eigenen Abschluss (28.). Note: 2. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Mal wieder treffsicher, markierte sein 300 BL-Tor. Nutzte gleich seine erste Chance (9.). Schwäbe vereitelte anschließend weitere Treffer (41., 52.), ehe der Goalgetter doch nochmals zuschlug (62., 74.). Note: 1,5. © getty 13/17 LEROY SANE: Feierte nach einer Stunde sein Comeback als Edeljoker und ersetzte Musiala. Und er lieferte gleich mal die Vorlagen für Lewandowskis Treffer zwei (62.) und drei (74.). Note: 2. © getty 14/17 OMAR RICHARDS: Kam in der 75. für Sabitzer. Keine Bewertung. © getty 15/17 TANGUY NIANZOU: Ersetzte in der Schlussphase Tolisso. Keine Bewertung. © getty 16/17 MALIK TILLMAN: Kam für die letzten Minuten für Müller (83.) ins Spiel. Keine Bewertung. © getty 17/17 PAUL WANNER: Der 16-Jährige bestritt seinen zweiten Bundesliga-Einsatz, er kam für Roca (83.). Keine Bewertung.

Bayern, News: Nagelsmann spricht über Davies-Ausfallzeit

Julian Nagelsmann hat sich erneut zur Herzmuskelentzündung von Alphonso Davies geäußert. Der Trainer des FC Bayern erklärte dabei, dass der Linksverteidiger mindestens rund einen Monat nicht zur Verfügung stehen wird.

"Es kann sein, dass es recht schnell geht, aber vier Wochen sind es mindestens - und bis unbestimmte Zeit X ist alles möglich", sagte Nagelsmann vor dem Spiel der Münchner beim 1. FC Köln bei Sky. Dies sei alles andere als eine gute Nachricht.

Dem 21-jährigen Kanadier gehe es sonst aber gut, erklärte Nagelsmann: "Wenn du an so etwas leidest, merkst du es für gewöhnlich nicht. Du bemerkst nur, dass du nicht bei 100 Prozent bist, wenn du dich bewegst. Nach einer solchen Infektion projektziert du das als Spieler nicht auf das Herz, sondern rechnest mit einer Nachfolge der Infektion."

Wichtig sei nun, "dass wir penibel die Untersuchungen machen und daher haben wir es diagnostiziert. Es ist wichtig, dass er das ausheilen kann, allerdings auch schade, da Alphonso erst wieder zurückgekommen war".

Davies selbst meldete sich am Samstagabend via Instagram zu Wort: "Danke an alle, die mir so viel Liebe und Unterstützung entgegengebracht haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Spielfeld zu stehen und das zu tun, was ich liebe."

Coman springt nach vorne: Das Bayern-Gehaltsranking © getty 1/26 Kingsley Coman hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2027 verlängert, dem Vernehmen nach soll er künftig etwa 17 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Im klubinternen Gehaltsranking macht er damit einen Sprung (Quelle: Bild). © getty 2/26 OMAR RICHARDS (Abwehr, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 3/26 MALIK TILLMAN (Mittelfeld, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 4/26 CHRISTIAN FRÜCHTL (Tor, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 5/26 TANGUY NIANZOU (Abwehr, Vertrag bis: 2024) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 6/26 JOSIP STANISIC (Abwehr, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 7/26 SVEN ULREICH (Tor, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 8/26 JAMAL MUSIALA (Mittelfeld, Vertrag bis: 2026) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 9/26 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (Angriff, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 10/26 BOUNA SARR (Abwehr, Vertrag bis: 2024, 226 Einsatzminuten) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 11/26 MARC ROCA (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 12/26 NIKLAS SÜLE (Abwehr, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 13/26 CORENTIN TOLISSO (Mittelfeld, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 14/26 BENJAMIN PAVARD (Abwehr, Vertrag bis: 2024) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 15/26 DAYOT UPAMECANO (Abwehr, Vertrag bis: 2026) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 16/26 SERGE GNABRY (Mittelfeld, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 17/26 ALPHONSO DAVIES (Abwehr, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 18/26 MARCEL SABITZER (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 19/26 JOSHUA KIMMICH (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 20/26 LEROY SANE (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 21/26 KINGSLEY COMAN (Mittelfeld, Vertrag bis: 2027) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 22/26 LEON GORETZKA (Abwehr, Vertrag bis: 2026) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 23/26 THOMAS MÜLLER (Angriff, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 24/26 LUCAS HERNANDEZ (Abwehr, Vertrag bis: 2024) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 25/26 MANUEL NEUER (Tor, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 26/26 ROBERT LEWANDOWSKI (Angriff, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 23 Millionen Euro.

FCB, News: Lewandowski knackt die 300-Tore-Marke

Bayern-Knipser Robert Lewandowski hat als zweiter Spieler überhaupt, die Marke von 300 Toren in der Bundesliga erreicht. Der Pole erzielte beim 4:0-Sieg über den 1. FC Köln einen Dreierpack und tritt damit in die Fußstapfen der verstorbenen Fußball-Legende Gerd Müller (365 Tore).

Lewandowski benötigte für die Marke von 300 Treffern insgesamt 369 Spiele, Müller schaffte dies in 350 Spielen. Für Borussia Dortmund erzielte der Pole 74 Tore in 131 Partien, bei München sind es bisher 226 Treffer in 238 Spielen.

Bayern, News: Neuer schnappt sich Kappe von Steffen Baumgart

Nach der Partie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln ist es zu einem etwas kurioseren "Trikottausch" gekommen. FCB-Keeper Manuel Neuer tauschte sein Jersey gegen die Kappe von Effzeh-Trainer Steffen Baumgart.

"Die Kappe ist schon legendär, die würde jeder gerne haben. Ich bin froh, dass ich sie jetzt habe", sagte Neuer nach dem Spiel. "Ich glaube, er ist auch froh, weil er auf die Idee kam."

Auch Baumgart war mit seiner Trophäe zufrieden: "Ich will von Manu schon seit sehr, sehr langer Zeit ein Trikot haben. Und er hat mich nach der Mütze gefragt. Das hat einfach gepasst."

Schon zu aktiven Zeiten hätte Neuer versucht an ein Trikot Baumgarts zu gelangen, damals sei er aber noch zu junge gewesen. "Leider konnte ich damals, als er bei Hansa Rostock gespielt hat, noch nicht das Trikot mit ihm tauschen. Da war ich noch ein bisschen zu jung. Mit dem zweiten Torwart wollte keiner das Trikot tauschen", sagte Neuer.

FCB, News: Bayern wehren BVB-Angriff ab

Der FC Bayern München hat am 19. Spieltag der Bundesliga nachgezogen und den Sechs-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund gehalten. Einen Tag nach dem 5:1-Sieg des Verfolgers gegen den SC Freiburg gewann die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 4:0 (2:0) beim 1. FC Köln.

Robert Lewandowski (9.) und Corentin Tolisso (25.) brachten den FC Bayern in der ersten Halbzeit vor 750 Zuschauern in Führung. Nach der Pause legte Lewandowski per Doppelpack nach (62. und 74.).

Hier geht's zur ausführlichen Analyse.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele