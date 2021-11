U21 - Deutschland vs. Polen, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag in der EM-Qualifikation empfängt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute Polen. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. Polen - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Auch die deutsche U21-Nationalmannschaft ist in den kommenden Tagen in Qualifikationsspielen gefordert. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo empfängt am heutigen Freitag im ersten Teil des Doppelspieltags Polen. Das Spiel wird um 18.15 Uhr in der WIRmachenDRUCK Arena in Großaspach angepfiffen.

Nach den ersten vier Spielen im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2023 ist die Bilanz der deutschen U21 noch makellos. Vier Siege bedeuten zwölf Punkte und damit die souveräne Tabellenführung. Mit einem weiteren Sieg heute gegen Polen kann der deutsche Nachwuchs den nächsten Schritt Richtung EM - und damit auch zur Titelverteidigung machen.

"Wir wollen dieses erfolgreiche Jahr mit zwei Siegen beenden. Die letzten beiden Spiele haben unsere Entwicklung bestätigt, die Abläufe verbessert und uns als Team zusammengeschweißt. Es bleibt unser Ziel, das Jahr als Gruppenerster zu beenden", sagte Di Salvo vor den beiden Duellen gegen Polen und am kommenden Dienstag gegen San Marino.

Polen steht in der Tabelle mit sieben Punkten aktuell auf dem dritten Platz.

Ungarn vs. Deutschland: U21 EM-Qualifikation heute live - Die Tabelle vor dem 5. Spieltag

Rang Teams Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte 1 Deutschland 4 4 0 0 17:4 12 2 Israel 4 3 0 1 8:6 9 3 Polen 4 2 1 1 8:4 7 4 Ungarn 4 1 1 2 8:9 4 5 Lettland 4 1 0 3 4:7 3 6 San Marino 4 0 0 4 0:15 0

U21 - Deutschland vs. Polen, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für alle EM-Qualifikationsspiele der deutschen U21 sicherte sich die "ProSiebenSat.1Media"-Gruppe. Aus diesem Grund sind alle Qualifikationsspiele live im Free-TV und im kostenlosen Livestream zu verfolgen.

U21 - Deutschland vs. Polen, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im Free-TV

Für die Live-Übertragung im Free-TV von Deutschland vs. Polen zeichnet heute ProSieben MAXX verantwortlich. Die Übertragung beginnt um 17.45 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie. Folgendes Personal ist für Euch im Einsatz:

Moderator: Christian Düren

Christian Düren Kommentator: Matthias Stach

Matthias Stach Experte: Rene Adler

U21 - Deutschland vs. Polen, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Livestream

Auch eine Übertragung im kostenlosen Livestream des U21-EM-Qualifikationsspieles zwischen Deutschland und Polen wird heute durch die "ProSiebenSat.1Media"-Gruppe angeboten.

Euch stehen drei Alternativen zur Verfügung. Zum ersten der Livestream auf ran.de, zum zweiten der Livestream von ProSieben Maxx. Wer sich das Spiel auf diesem Weg ansehen will, muss sich davor noch registrieren. Dritte Alternative ist die Streamingplattform JOYN .

Über die Apps ran und ProSieben Maxx könnt Ihr das Spiel auch auf verschiedenen Endgeräten und dem Smart-TV verfolgen.

U21 - Deutschland vs. Polen, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Liveticker

Marschiert die deutsche U21 weiter durch die EM-Qualifikation? Das erfahrt Ihr auch im ausführlichen Liveticker von SPOX. Dieser ist die perfekte Alternative für alle, die heute keine Möglichkeit haben sich Deutschland vs. Polen live im TV oder im Livestream anzusehen.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Polen.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. Polen - Personal

U21-Trainer Antonio Di Salvo nominierte vier Neulinge und zwei Rückkehrer für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen (12. November) und San Marino (16. November). Noah Atubolu vom SC Freiburg, Marton Dardai von Hertha BSC, Eric Martel (Austria Wien) und Jan Thielmann vom 1. FC Köln stehen vor ihrem Debüt. Finn Ole Becker (FC St. Pauli) und Lars Lukas Mai (Werder Bremen) sind nach Verletzungspausen wieder dabei.

U21 EM-Qualifikation, Übertragung: Deutschland vs. Polen heute live - Der Modus

Die nächste U21-Europameisterschaft findet 2023 in Georgien und Rumänien statt. Die beiden Gastgeber sind bereits für das Endturnier qualifiziert. Insgesamt werden 16 Teams um den Titel spielen.

Zehn Nationen qualifizieren sich direkt: Die neun Erstplatzierten aus den Qualifikationsgruppen sowie der beste Zweitplatzierte. Vier weitere Plätze werden unter den verbleibenden acht Gruppenzweiten über die Playoffs vergeben.

Ungarn vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute live - Der weitere Spielplan der deutschen U21 im Überblick