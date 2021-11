DFB - U21-Nationalspieler Tom Krauß positiv getestet: Eric Martel rückt nach

Fußballprofi Tom Krauß ist vom Lehrgang der U21-Nationalmannschaft aufgrund einer Corona-Infektion abgereist. Der 19-jährige Eric Martel von Austria Wien ersetzt den Profi des 1. FC Nürnberg, der im September sein Debüt für das Team von Nationaltrainer Antonio Di Salvo gefeiert hatte.

"Es ist verdammt ärgerlich", sagte der 20-Jährige in einer Mitteilung der Nürnberger. Krauß ist nach Vereinsangaben geimpft und symptomfrei.

Für Martel ist es die erste Nominierung in Deutschlands wichtigste Nachwuchsmannschaft. Die U21 weist mit zwölf Punkten aus vier Spielen eine weiße Weste in der Quali-Gruppe B auf. Am kommenden Freitag (18.15 Uhr) trifft der Europameister auf Polen, vier Tage Später auf San Marino.