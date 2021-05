Relegation VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im Liveticker

In der Relegation zur 2. Liga fällt heute im Rückspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt die Entscheidung. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der VfL Osnabrück empfängt den FC Ingolstadt zum Rückspiel in der Relegation zur 2. Liga. Welches Team sichert sich den letzten freien Platz in der 2. Liga? In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr nichts!

Relegation VfL Osnabrück vs. Ingolstadt: Rückspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel muss der VfL Osnabrück den FC Ingolstadt heute klar besiegen, um den Klassenerhalt in der 2. Liga doch noch perfekt zu machen. Ein Sieg mit mindestens drei Toren Differenz ist für den "Noch-Zweitligisten" Pflicht. Spielt Ingolstadt genauso stark wie am vergangenen Donnerstag stehen die Chancen gut, dass die Schanzer heute die Rückkehr in die 2. Liga feiern werden.

Vor Beginn: Das Rückspiel der Relegation zur 2. Liga wird um 13.30 Uhr vor 2000 zugelassenen Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt.

Relegation VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Osnabrück : Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Reis, Taffertshofer - Multhaup, Amenyido - Kerk, Santos

: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Reis, Taffertshofer - Multhaup, Amenyido - Kerk, Santos FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Krauße - Bilbija, Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke

Relegation VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Rückspiel heute live im TV und Livestream

Ihr könnt das Spiel heute im ZDF live im Free-TV verfolgen. Die Übertragung beginnt um 13.25 Uhr. Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Auch der Streamingdienst DAZN zeigt das Relegations-Rückspiel. Der Livestream steht Euch ab 13.15 Uhr zur Verfügung. DAZN ist nur nach Abschluss eines Abos zu empfangen. Der Streamingdienst hat ein jederzeit kündbares Monatsabo zum Preis von monatlich 11,99 Euro und ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro im Angebot. Mit dem kostenlosen Probemonat für Neukunden könnt Ihr das Spiel bei rechtzeitiger Registrierung sogar umsonst sehen.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp.