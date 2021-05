Relegation FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute im Liveticker

In der Relegation zur 2. Liga findet heute das Hinspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück statt. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Relegation: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück - Vor Beginn

Vor Beginn: Drittligist FC Ingolstadt spielt zum dritten Mal nach 2019 und 2020 in der Relegation um den Aufstieg. Gegen Zweitligist VfL Osnabrück können die Schanzer auf die Unterstützung von 250 Fans bauen - und auf ihre Heimstärke. Die Schanzer blieben in den vergangenen 17 Spielen im Audi-Sportpark ohne Niederlage.

Vor Beginn: Das Hinspiel der Relegation zur 2. Liga wird um 18.15 Uhr im Audi-Sportpark angepfiffen. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) in Osnabrück statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie FC Ingolstadt gegen den VfL Osnabrück.

Relegation: FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream

Ingolstadt gegen Osnabrück könnt Ihr heute live im Free-TV und im Livestream verfolgen. Für die Live-Übertragung ist das ZDF verantwortlich. Die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Parallel zur Übertragung im TV bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream an.

Außerdem könnt Ihr das Relegations-Hinspiel auch ab 18 Uhr bei DAZN sehen. Für DAZN benötigt Ihr allerdings ein Abo. Neukunden schenkt der Streamingdienst die ersten 30 Tage! Über diesen Weg könnt Ihr das Spiel heute ebenfalls kostenlos sehen.

© getty Der FC Ingolstadt hat den Aufstieg in die 2. Liga im Visier.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp.