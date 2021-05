Relegation: Ingolstadt winkt nach 3:0 der Aufstieg - Osnabrück am Boden

Der FC Ingolstadt hat beste Chancen, sein Relegations-Trauma zu beenden. Die Schanzer gewannen das erste Duell gegen den Zweitliga-16. VfL Osnabrück hochverdient mit 3:0 (der Liveticker zum Nachlesen) und haben vor dem Rückspiel am Sonntag an der Bremer Brücke den Aufstieg vor Augen. Dem VfL droht dagegen der Absturz in Liga drei.

Ingolstadt, das in den vergangenen beiden Jahren jeweils hauchdünn in der Relegation gegen den SV Wehen (2:1, 2:3) und den 1. FC Nürnberg (0:2/3:1) gescheitert war, erwischte vor 250 Zuschauern einen Blitzstart.

Tobias Schröck erzielte bereits in der 2. Minute die Führung. Fatih Kaya erhöhte in einer hitzigen Partie in der 34. Minute auf 2:0 für das heimstarke Team von Michael Oral. Dennis Eckert Ayensa (81.) öffnete mit dem dritten Treffer das Tor zur 2. Liga weit.

"Das zweite Spiel gehen wir jetzt an, als ob es 0:0 steht. Wir müssen hellwach sein. Schön, dass wir 3:0 gewonnen haben, aber das heißt noch gar nichts", sagte Torschütze Schröck im ZDF.

Die von Markus Feldhoff betreuten Osnabrücker stehen nach einer schwachen Leistung nun massiv unter Druck und wie schon 2009, 2011 und 2013 vor dem Aus in der Relegation. Überhaupt spricht die Bilanz seit der Wiedereinführung 2009 mit 8:4 für die Drittligisten. "Wer denkt, dass es jetzt vorbei ist, der täuscht sicht gewaltig", sagte VfL-Routinier Ulrich Taffertshofer: "Vor 2000 Fans an der Bremer Brücke - da geht noch was."

Kurz vor dem Anpfiff zündeten einige FCI-Fans vor dem Stadion ein kleines Feuerwerk. Es beflügelte die Gastgeber offenbar. Nach Eckball von Marc Stendera war Schröck schon nach wenigen Sekunden am langen Pfosten zur Stelle und spitzelte den Ball über die Linie.

In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes und zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlern, in dem der VfL mehr Ballbesitz, der FCI aber die besseren Chancen hatte. So verpassten Kapitän Stefan Kutschke (11.) und Kaya (19.) zunächst das 2:0, ehe der Stürmer nach Vorarbeit von Filip Bilbija traf. Die Gäste blieben in der ersten Hälfte dagegen harmlos.

Nach dem Wechsel änderte sich wenig. Der VfL fand nicht ins Spiel und schaffte es abgesehen von einigen Weitschüssen kaum, die FCI-Defensive in Gefahr zu bringen. Ingolstadt war zielstrebiger und hatte das Geschehen weitgehend im Griff. Dominik Franke hatte sogar noch bei einem Lattenschuss Pech (72.).

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg auf dramatische Art und Weise in den Schlusssekunden gegen Nürnberg.