VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt, Rückspiel in der Relegation: Ort, Datum, Modus, Übertragung im TV und Livestream

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heißt das Duell im Rückspiel der Relegation der 2. Liga. Wir geben Euch alle Infos zu Ort, Datum, Modus und Übertragung im TV und Livestream.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt, Rückspiel in der Relegation: Ort, Datum

Der VfL Osnabrück trifft im Rückspiel der Relegation am Sonntag, den 30. Mai, auf den FC Ingolstadt. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.

Als Austragungsort fungiert die Bremer Brücke in Osnabrück.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt, Rückspiel in der Relegation: Modus

Welches der beiden Teams in der kommenden Spielzeit in der 2. Liga antreten darf, wird in zwei direkten Duell in Hin- und Rückspiel entschieden.

Wer im Gesamtergebnis nach zwei Spielen mehr Punkte auf dem Konto hat, geht als Sieger der Relegation vom Feld. Bei Punktgleichstand entscheidet das Torverhältnis.

In der Relegation kommt wie im Europapokal die Auswärtstorregel zum Tragen, wonach auswärts erzielte Tore bei Gleichstand im Gesamtergebnis doppelt zählen.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt, Rückspiel in der Relegation: Was passiert bei Gleichstand?

Sollte nach zweimal 90 Minuten jedoch kein Sieger feststehen, geht es in der Verlängerung. Diese wird klassisch in zwei Halbzeiten a 15 Minuten ausgetragen.

Für den Fall, dass dann immer noch kein Sieger feststeht, gehen beide Teams ins Elfmeterschießen.

© getty Heute wird an der Bremer Brücke gespielt.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt, Rückspiel in der Relegation: Übertragung im TV und Livestream

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt könnt Ihr natürlich auch im TV und Livestream sehen.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt, Rückspiel in der Relegation: Übertragung im TV

Für die TV-Übertragung des Rückspiels zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt ist das ZDF zuständig.

Ab 13.25 Uhr überträgt der Free-TV-Sender. Als Moderator ist Jochen Breyer im Einsatz, kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann und Hanno Balitsch.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt, Rückspiel in der Relegation: Übertragung im Livestream

Neben der Übertragung im Livestream des ZDF zeigt auch DAZN die Partie live und in voller Länge.

Folgendes Team ist für DAZN ab 13 Uhr im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Spielzeiten in die Relegation. Nach dem Abstieg 2019 verpassten die Schanzer im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg knapp.