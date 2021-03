Champions League, Übertragung: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

In der Champions League werden heute die letzten europäischen Topklubs ihr Viertelfinalticket einlösen. Bayern München muss gegen Lazio Rom ran und der FC Chelsea empfängt Atletico Madrid. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Rückspiele live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Champions League: Diese Spiele stehen heute an

Welche zwei Teams machen das Viertelfinale der Champions League 2020/21 perfekt? Die Antwort darauf gibt es am heutigen Mittwoch, 17. März. Denn dann finden die beiden letzten Achtelfinalspiele statt.

Titelverteidiger FC Bayern München geht mit einem 4:1 bei Lazio Rom in das Rückspiel. Das sollte für den FC Bayern doch für den Einzug ins Viertelfinale reichen. Im Parallelspiel treffen der FC Chelsea und Atletico Madrid aufeinander. Das Hinspiel gewann die Blues mit 1:0. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Champions League heute live: Übertragung der Rückspiele im TV und Livestream

Die Champions League wird in dieser Saison von Sky und DAZN übertragen. Wie an jedem der bereits gespielten Achtelfinaltage teilen sich die beiden Anbieter auch heute die zwei Spiele auf.

Sky entschied sich dafür, das Spiel mit deutscher Beteiligung - Bayern München gegen Lazio Rom - live und exklusiv zu übertragen. Folglich könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Chelsea und Atletico Madrid exklusiv auf DAZN sehen.

Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold und den beiden Experten Dietmar Hamann und Erik Mejer beim "Mittwoch der Champions" ab 19.30 Uhr auf Sky Sport News (HD), Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport UHD zeigt Sky das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Lazio Rom ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport UHD. Kommentiert wird es von Kai Dittmann.

Auf Sky Sport 1 (HD) könnt Ihr ab 20.50 Uhr die Konferenz der beiden Spiele verfolgen. Mit Sky Go (als Abonnent) oder Sky Ticket könnt Ihr das Einzelspiel und die Konferenz im Livestream sehen.

Wer sich auf das Spiel zwischen dem FC Chelsea und Atletico Madrid konzentrieren will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streaminganbieter startet um 20.45 Uhr mit folgendem Personal in die Übertragung:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Ralph Gunesch

Champions League heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, die Champions League heute live im TV oder im Livestream zu verfolgen? Mit dem ausführlichen SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Champions League: Das Achtelfinale heute im Überblick