Kurz nach dem Ende der Achtelfinal-Rückspiel der Champions League steht die Auslosung des Viertelfinals statt. Wann und nach welchem Modus die Partien der Runde der besten acht Teams in Europa gezogen werden und wo Ihr die Auslosung im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Auslosung des Viertelfinals der Champions League im Livestream bei DAZN sehen. Hier geht es zum Gratismonat.

Champions League: Wann ist die Auslosung für das Viertelfinale?

Nur zwei Tage, nachdem der letzte Viertelfinalist der Champions League 2020/21 ermittelt wird, findet bereits die Auslosung statt - und zwar am Freitag, 19. März, um 12 Uhr.

Die Kugeln werden wie gewohnt im schweizerischen Nyon gezogen. Direkt im Anschluss an die Viertelfinal-Auslosung erfolgt am 19. März zudem die Auslosung für das Halbfinale. Dabei werden zwei Viertelfinal-Paarungen einander zugelost. Die Sieger daraus treffen dann in der Vorschlussrunde aufeinander.

Champions League: Modus der Auslosung für das Viertelfinale

Der Modus für die Viertelfinal-Auslosung ist einfach. Aus dem Lostopf wird eine nach anderen Kugel gezogen bis die vier Partien feststehen. Jeweils das erste gezogene Team hat im ersten Spiel Heimrecht.

Anders als noch bei der Auslosung des Achtelfinales sind keine Einschränkungen zu beachten. Das heißt, dass im Viertelfinale zwei Teams aus einem nationalen Verband aufeinandertreffen können. Ebenso kann es zu einem Duell zweier Mannschaften kommen, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben.

Sollten also der FC Bayern und Borussia Dortmund ins Viertelfinale einziehen - wonach es nach dem Achtelfinal-Hinspielen aussieht - wäre ein Bundesliga-Duell im Champions-League-Viertelfinale möglich.

Champions League: Auslosung des Achtelfinals live im TV und Livestream

Die Viertelfinal-Auslosung ist im Free-TV live auf Sky Sport News zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet dazu auf der Webseite einen kostenfreien Livestream an.

Auch beim Streamingdienst DAZN kann die Auslosung am 19. März ab 12 Uhr live verfolgt werden. Als Kommentator wird Nico Seepe die Auslosung begleiten.

DAZN überträgt in der Saison 2020/21 über 100 Spiele live aus der Königsklasse. Zudem hat das "Netflix des Sports" alle Begegnungen der Europa League im Programm.

Mit dem Probemonat streamt Ihr zudem die ersten 30 Tage kostenlos. Im Anschluss kostet ein Abo entweder 119,99 Euro im Jahr oder 11,99 Euro im Monat, sofern Euch das Angebot zugesagt hat. Hier geht es zum Gratismonat.

© getty Der FC Bayern gewann die Champions League 2019/20.

Champions League: Die weiteren Termine der K.o.-Runde

Im Viertel- und Halbfinale sind nur noch jeweils vier Termine für die K.o.-Spiele geplant. Das Finale findet am 29. Mai in Istanbul statt.