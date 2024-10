"Podium und ein Rennen gekostet": McLaren tobt nach kontroverser Entscheidung - Red Bull und Verstappen zufrieden

© getty

Max Verstappen: "Die Regeln sind wirklich eindeutig"

Im Fahrerlager von Austin sorgte das bei Red Bull am Sonntagabend für entspannte Gesichter und eine gelöste Stimmung. Die Aufregung verstand beim Weltmeisterteam ohnehin niemand. "Die Regeln sind wirklich eindeutig", sagte Verstappen: "Außerhalb der weißen Linien kann man nicht überholen." Teamchef Christian Horner pflichtete seinem Star bei: "Alle Fahrer kennen die Regeln. Für uns ist der Fall kristallklar."

Über die Auslegung der Regularien gingen die Meinungen weit auseinander, Einigkeit herrschte bei der grundsätzlichen Bewertung des Duells: Es ist ein würdiges für den Kampf um die Krone der Königsklasse. Stella sprach bei allem Ärger von einer "tollen Episode des Rennens", Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky von einem "tollen Zweikampf" und forderte: "Let's race!"

Ein verdientes Sonderlob des Österreichers erhielt Verstappen. Die Art und Weise, wie Verstappen seinen Platz verteidigte, war beeindruckend. "Das kann nur Max, seine Vorderreifen waren schon weg", sagte Marko: "Dass er kein Waisenknabe ist, ist klar. Er ist einer der kontrolliertesten, aber auch härtesten Fahrer. Das weiß Lando."

Die britische Presse kommentierte das Duell zwischen Norris und dem Niederländer in einer blumigen Mischung aus Abscheu und Bewunderung. "Verstappen ist abseits der Strecke ein netter Kerl", schrieb die Daily Mail, "auf ihr würde er seine Oma überfallen."

Dass Norris am Ende zu den Verlierern des US-Gastspiels in Texas gehörte, hatte er sich letztlich aber auch selbst zuzuschreiben. Den Vorteil der Pole Position gab er schon in der ersten Kurve aus der Hand. In die Rolle des Jägers wäre er sonst wohl gar nicht erst gekommen.