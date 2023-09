Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur im TV, Livestream und Liveticker

Der Grand Prix von Singapur erreicht heute mit dem Rennen seinen Höhepunkt. SPOX verrät, wie Ihr das WM-Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Drei Freie Trainings und ein Qualifying haben die 20 Piloten in den vergangenen Tagen im Rahmen des GP von Singapur absolviert, fehlt also nur mehr das Rennen. Dieses findet am heutigen Sonntag, den 17. September, um 14 Uhr statt. Auf dem Marina Bay Street Circuit hat WM-Führender Max Verstappen seinen nächsten Sieg im Visier. Der Niederländer ist in der laufenden Saison nicht zu bremsen, mit seinem Sieg in Monza vor zwei Wochen avancierte er zum alleinigen Rekordhalter in Bezug auf Rennsiege in Folge (10). Nach dem verpatzten Qualifying muss sich Verstappen jedoch besonders viel anstrengen, um die Serie am Leben zu halten. Er geht nämlich als Elfter an den Start.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur im TV und Livestream

Im Vergleich zu den vergangenen Tagen hat sich an der Übertragungssituation nicht viel geändert. Sky überträgt das Spektakel im Pay-TV und im Livestream. Eine Free-TV-Übertragung wird jedoch nicht angeboten. Obwohl Sky verpflichtet ist, vier Rennen frei empfangbar anzubieten, ist das heutige in Singapur nicht inbegriffen.

© getty Wer gewinnt das Rennen in Singapur?

Daher bleibt also nur die kostenpflichtige Variante bei Sky Sport F1 (HD) sowie der Livestream, der sich mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW freischalten lässt. Durch das Rennen begleitet Euch das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Im deutschen Free-TV ist das Rennen nicht zu sehen, dafür aber im österreichischen. ServusTV hat sich der Aufgabe angenommen und stellt nebenbei einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Grundsätzlich haben nur in Österreich lebende Motorsportfans Zugriff auf den Privatsender und sein Angebot, es gibt jedoch Ausnahmen, wie auch Menschen aus Deutschland ServusTV empfangen können.

Auch F1TV bietet das Rennen an. Diese Information ist jedoch nur für Bestandskunden interessant, da neue Abos nicht möglich sind.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Rennen ebenfalls live mitverfolgen, es wird nämlich getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Singapur.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Platz Name 1 Sainz 2 Russell 3 Leclerc 4 Norris 5 Hamilton 6 Magnussen 7 Alonso 8 Ocon 9 Hülkenberg 10 Lawson 11 Verstappen 12 Gasly 13 Pérez 14 Albon 15 Tsunoda 16 Bottas 17 Piastri 18 Sargeant 19 Zhou 20 Stroll

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Singapur im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Singapur

: Großer Preis von Singapur Session: Rennen

Rennen Datum : 17. September

: 17. September Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Marina Bay Street Circuit (Singapur)

: Marina Bay Street Circuit (Singapur) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 15 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 364 2. Sergio Pérez (Red Bull) 219 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164 5. Carlos Sainz (Ferrari) 117 6. Charles Leclerc (Ferrari) 111 7. George Russell (Mercedes) 109 8. Lando Norris (McLaren) 79 9. Lance Stroll (Aston Martin) 47 10. Pierre Gasly (Alpine) 37 11. Esteban Ocon (Alpine) 36 12. Oscar Piastri (McLaren) 36 13. Alexander Albon (Williams) 21 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 22. Liam Lawson (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 583 2. Mercedes-Benz 273 3. Ferrari 228 4. Aston Martin 217 5. McLaren 115 6. Alpine 73 7. Williams 21 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 10 10. AlphaTauri 3

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.