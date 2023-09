Beim Grand Prix von Singapur steht heute das Qualifying an. Wir beschreiben das Geschehen live mit.

In der Formel 1 wird heute beim Grand Prix von Singapur wieder um die Pole Position gekämpft. SPOX tickert das Qualifying live und ausführlich mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP von Singapur JETZT im Liveticker

Die ersten Zeiten: Inzwischen sind die ersten Zeiten gesetzt. Verstappen setzt sich vor Sainz, allerdings fahren Pérez, Norris und Charles Leclerc ihre Runden schneller als der Weltmeister. Mit einer 1:32.523 führt Charles Leclerc das Feld an.

An der Seitenlinie: Die beiden Alpines, AlphaTauris und die Silberpfeile um Russell und Hamilton warten noch auf ihren Start. Sie warten zu Beginn in der Box.

Viel Verkehr: Auf Stadtkursen achten die Teams traditionell darauf, erstmal eine Zeit zu setzen. So fahren die Piloten auch in Singapur zum Start der Session munter auf die Strecke.

Start Qualifying: Die Ampeln schalten auf Grün. Das Qualifying auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur beginnt!

Vor Beginn: Die Teams blinzeln an den Flutlichtern vorbei auf einen wolkenverhangenen Himmel. Immer wieder sind an diesem Wochenende Schauer und für den Sonntag sogar Gewitter angesagt, allerdings scheint es während der Sessions trocken zu bleiben. So liegt die Regenwahrscheinlichkeit zwar auch heute bei 20 bis 30 Prozent, der Regenradar zeigt aktuell aber keine Gefahren an.

Vor Beginn: Fernando Alonso dürfte zumindest heute mit dem Training enttäuscht sein, denn nach zwei Platzierungen in den Top-10 rutschte er heute auf den 13. Rang ab. Damit lief es aber immer noch besser als bei Teamkollege Lance Stroll, der mit seinen Zeiten kein einziges Mal das Q3 erreicht hätte. Überraschend schwach ist auch Alex Albon, der in den vergangenen Wochen regelmäßig um Punkte fuhr, in Singapur bisher aber auf den Plätzen 13, 20 und 17 taumelt. Dagegen ist die Entwicklung von Nico Hülkenberg richtig gut, denn erst erreichte er nur P17, dann P11 und im 3. Training sogar P9.

Vor Beginn: Neben Ferrari und Red Bull fahren natürlich auch wieder die Silberpfeile um Lewis Hamilton und George Russell sowie Lando Norris im McLaren vorne mit. In den verschiedenen Sessions ordneten sie sich stets zwischen dem zweiten und dem sechsten Platz ein. Damit dürfte Q3 auf jeden Fall drin sein und mit ein wenig Glück sogar der ganz große Wurf gelingen. Schlechter lief es für den wiedermal schwankenden Sergio Pérez. Zwei siebte Plätze sowie P8 in der letzten Session sind nicht gerade eine Reaktion auf den jüngsten Wirbel rund um den Mexikaner.

Vor Beginn: Wie bereits angesprochen fuhren beide Ferraris im 1. Training an die Spitze des Fahrerfelds. Charles Leclerc nahm Carlos Sainz dabei 0.078 Sekunden ab. Im zweiten Versuch wiederholte das italienische Traditionsteam den Erfolg, wobei Sainz und Leclerc die Plätze tauschten. Der Spanier war es dann auch, der heute Mittag im 3. Training die schnellste Zeit hinlegte. Leclerc fiel zwar auf den fünften Rang zurück, dennoch hat sich die Scuderia zum größten Konkurrenten für Red Bull gemausert.

Vor Beginn: Seit Wochen eilt Max Verstappen von Erfolg zu Erfolg. Meist beginnen die Machtdemonstrationen direkt beim 1. Training und ziehen sich durchs gesamte Wochenende. In Singapur scheint der Niederländer aber Probleme zu haben. Im 1. Training musste er den beiden Ferraris den Vortritt lassen, ehe Verstappen im 2. Training sogar bis auf den achten Rang zurückfiel. Auch in der dritten Session reichte es nur für die viertschnellste Zeit, weshalb eine erneute Pole für den zweifachen Weltmeister in ernsthafter Gefahr ist.

Vor Beginn: Die Session auf dem Marina Bay Street Circuit geht um 15 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Willkommen zum Qualifying beim Grand Prix von Singapur.

Formel 1: Qualifying beim GP von Singapur heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Qualifying live auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) und setzt dafür Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher ein. Um 14.30 Uhr geht Sky auf Sendung. Parallel wird die Möglichkeit angeboten, den Kampf um die Pole Position auch im Livestream zu verfolgen. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Formel 1 - Der Rennkalender 2023