Formel 1, Red Bull: "Er ist ein Albtraum!" Christian Horner spricht über Helmut Marko

Teamchef Christian Horner und Motorsportchef Helmut Marko arbeiten seit 2005 gemeinsam für Red Bull. Manchmal bereitet Marko seinem Kollegen allerdings "Kopfschmerzen", wie Horner nun verraten hat.

"Er ist ein Albtraum für jeden PR-Manager. Ihr müsst ihn nur zitieren und habt eine Überschrift", sagte Horner mit einem Lachen im Podcast "F1 Unlapped" von ESPN.

Der Hintergrund: Der 80-jährige Österreicher neigt in Interviews zu deutlichen Aussagen, die in der Formel-1-Welt häufig für Schlagzeilen sorgen.

"Er sagt es einfach nur so, wie er es sieht. Er sagt genau, was er denkt", meinte Horner: "Da tickt er so ähnlich wie Niki Lauda. Es ist die gleiche Generation und in vielen Bereichen die gleiche Einstellung."

Obwohl Marko schon so lange im Geschäft ist, sei er immer noch rundum informiert, erklärte der 49-jährige Engländer.

"Er guckt sich immer noch jede Session der Formel 3 und Formel 2 an, behält jede Zwischenzeit im Auge und verfolgt die jungen Talente", so Horner.

Horner über Marko: "Er ist hart zu den Nachwuchsfahrern"

Dabei ist der bei Red Bull für das Nachwuchsprogramm zuständige Marko im Umgang mit den jungen Piloten nicht gerade zimperlich, wie Horner einräumte.

"Er ist hart zu den Nachwuchsfahrern, aber wenn sie Helmut nicht überleben, dann werden sie die Formel 1 nie überleben", sagte Horner.

Gemeinsam haben Horner und Marko mit Red Bull sechs Fahrer- und fünf Konstrukteurstitel gewonnen. Auch in der laufenden Saison steht der Rennstall mit Sitz im englischen Milton Keynes in beiden Wertungen an der Spitze.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 12 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 314 2. Sergio Pérez (Red Bull) 189 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 148 5. Charles Leclerc (Ferrari) 99 6. George Russell (Mercedes) 99 7. Carlos Sainz (Ferrari) 92 8. Lando Norris (McLaren) 69 9. Lance Stroll (Aston Martin) 47 10. Esteban Ocon (Alpine) 35 11. Oscar Piastri (McLaren) 34 12. Pierre Gasly (Alpine) 22 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 503 2. Mercedes-Benz 247 3. Aston Martin 196 4. Ferrari 191 5. McLaren 103 6. Alpine 57 7. Williams 11 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 9 10. AlphaTauri 3

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.