Formel 1 - Lewis Hamilton geht Fahrer von Red Bull an: "Dann hätte Verstappen nicht so eine gute Zeit"

Lewis Hamilton hat sich zur aktuellen Dominanz von Red Bull und Max Verstappen in der Formel 1 geäußert und sich dabei einen kleinen Seitenhieb gegen Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez erlaubt.

"Momentan ist es einfach unmöglich, die Red Bull zu schlagen, außer sie kommen nicht ins Ziel. Sie sind acht Zehntel bis eine Sekunde schneller pro Runde als alle anderen", sagte Hamilton nach dem Großen Preis von Belgien.

Mit seinem Team Mercedes fährt der siebenmalige Weltmeister der Konkurrenz aktuell deutlich hinterher. "Es ist, wie es ist. Man kann nichts daran machen. Möchte ich so schnell sein wie sie? Natürlich. Würde ich gerne ein Auto haben, dass so schnell ist wie sie? Natürlich."

Gleichzeitig erlaubte sich Hamilton einen kleinen Seitenhieb in Richtung Pérez, welcher in der laufenden Saison gegenüber Dominator und WM-Spitzenreiter Verstappen meist das Nachsehen hatte. "Wenn ich in Sergios Auto wäre, dann würde Max (Verstappen, Anm.d.Red.) nicht so eine gute Zeit haben, wie er jetzt hat. Aber so ist es nun mal nicht", sagte Hamilton.

Pérez steht seit einigen Wochen aufgrund seiner schwankenden Leistungen in der Kritik. Während Verstappen in den letzten acht Rennen acht Siege einfuhr, kam der Mexikaner auf lediglich vier Podestplätze. Dazu kommt eine unerklärliche Schwäche im Quialifying.

In der Fahrer-WM-Wertung klafft deshalb zwischen beiden Red-Bull-Teamkollegen eine Lücke von 125 Punkten. Hinter Verstappen (314 Punkte), Pérez (189 Punkte) und Fernando Alonso (Aston Martin, 149 Punkte) liegt Hamilton mit 148 Punkten auf Rang vier.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung nach 12 von 23 Rennen