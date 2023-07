Es ist Rennsonntag! In Belgien kommt es heute zum Großen Preis von Spa. SPOX verrät Euch, welcher Anbieter das Spektakel live im Free-TV und Livestream zeigt und überträgt.

In der Formel 1 geht es Schlag auf Schlag! Nach dem Großen Preis von Ungarn am vergangenen Wochenende sind Fahrer und Teams bereits heute erneut gefordert.

Schauplatz des zwölften Rennens der Saison ist die Strecke Spa-Francorchamps in Belgien. Der Grand Prix zählt zu den prestigeträchtigsten des gesamten Rennkalenders.

Der Monegasse Charles Leclerc wird heute von der Pole Position starten. Dabei profitiert der 25-Jährige von der Gridstrafe gegen Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer hatte zwar das Qualifying am Freitag gewonnen, wird aufgrund eines Getriebewechsels jedoch auf Rang sechs strafversetzt.

© getty Der einzige deutsche Fahrer im Formel 1-Grit: Nico Hülkenberg.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte des GP von Belgien hat sich der Bezahlsender Sky gesichert. Wer das Rennen also live im TV und Livestream verfolgen will, den führt kein Weg an einem der entsprechenden Abos vorbei.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Belgien in Spa live im TV?

Die Ausstrahlung von Formel 1-Rennen im Free-TV war jahrelang eine Selbstverständlichkeit. Seit dem Anbieterwechsel von RTL zu Sky verringerte sich dieses Vorkommen jedoch drastisch. 2023 werden zum ersten Mal seit geraumer Zeit gar keine Rennen mehr im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Das heißt: Wer den heutigen Großen Preis von Belgien in Spa live im TV verfolgen will, benötigt das so genannte Sky Sport Paket. Nur damit sowie dem im Angebot inbegriffenen Sky Q-Receiver könnt Ihr das Spektakel live auf Eurem Fernseher verfolgen. Alle Infos zum Tarif gibt's hier.

Formel 1 heute live: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Belgien in Spa im Livestream?

Auch die Übertragung via Livestream wird ausschließlich vom Unternehmen Sky durchgeführt. Hier bieten sich den Zuschauern allerdings zwei Optionen: Einerseits das Livesport-Abo auf der Plattform Wow(ehemals SkyTicket). Hier findet Ihr alle Sportinhalte, die Sky aktuell zur Verfügung stehen und damit auch alle Sessions der Formel 1.

Andererseits könnt Ihr auch auf das oben beschriebene Sport Paket zurückgreifen. Hier enthalten ist zudem der Zugriff auf die App SkyGo, mit der Ihr alle gebuchten Sportevents gleichzeitig im Stream verfolgen könnt.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream? - Der Zeitplan

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Ihr habt kein Sky-Abo, wollt aber dennoch nichts missen? Dann schaut jetzt bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei.

Hier geht's zum Liveticker des Formel 1-Rennens in Spa

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Belgien in Spa live im TV und Livestream? - Der aktuelle Stand in der Gesamtwertung

Fahrerwertung

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 281 2. Sergio Pérez (Red Bull) 171 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133 5. George Russell (Mercedes) 90 6. Carlos Sainz (Ferrari) 87 7. Charles Leclerc (Ferrari) 80 8. Lando Norris (McLaren) 60 9. Lance Stroll (Aston Martin) 45 10. Esteban Ocon (Alpine) 31 11. Oscar Piastri (McLaren) 27 12. Pierre Gasly (Alpine) 16 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 452 2. Mercedes-Benz 223 3. Aston Martin 184 4. Ferrari 167 5. McLaren 87 6. Alpine 47 7. Williams 11 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 9 10. AlphaTauri 2

