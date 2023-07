In der Formel 1 wird heute das Qualifying des GP von Belgien ausgetragen. SPOX begleitet die gesamte Session für Euch im Liveticker.

Wer gewinnt das 13. Rennen der Rennsaison 2023? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Formel 1: Qualifying beim GP von Belgien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein besonderes Augenmerk liegt heute wieder auf den Mercedes-Boliden. Nachdem die Autos der Fahrer Lewis Hamilton und George Russell am vergangenen Wochenende in Ungarn mit Kühlungsproblemen zu kämpfen hatten, versprach Teamchef Toto Wolff nun Besserung. "Wir werden an diesem Wochenende im Rahmen unseres fortlaufenden Entwicklungsprogramms Updates bringen", bestätigte der Wiener.

Vor Beginn: Die Austragung des Großen Preises von Belgien findet wie gewohnt auf der Rennstrecke Spa-Francorchamps statt. Los geht es heute um 17.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Belgien.

Formel 1: Qualifying beim GP von Belgien heute im Liveticker - Aktuelle News zur Formel 1

Formel 1: Qualifying beim GP von Belgien heute im Liveticker - Der Zeitplan am Rennwochenende

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1: Qualifying beim GP von Belgien heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

