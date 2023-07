In Budapest findet heute das zwölfte Qualifying der Formel-1-Saison statt. SPOX erklärt, wie Ihr den Kampf um die Pole Position beim Grand Prix von Großbritannien live im Free-TV und Livestream schauen könnt.

Am Samstag wird in der Formel 1 üblicherweise das Qualifying veranstaltet. So ist es auch am heutigen 22. Juli in Ungarn der Fall, wenn die Piloten auf dem Hungaroring zum zwölften Mal in dieser Saison im Einsatz sind. Bevor jedoch um 16 Uhr der Kampf um die Pole Position losgehen kann, wird um 12.30 Uhr zuerst noch das 3. Freie Training absolviert.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im Free-TV und Livestream?

Während das morgige Rennen tatsächlich frei empfangbar ist und bei Sky nicht nur im kostenlosen Livestream, sondern auch bei YouTube angeboten wird, ist dies heute beim Qualifying noch nicht der Fall. Sky ist verpflichtet, vier Rennen gratis anzubieten, da RTL vor der Saison als Free-TV-Anbieter abgesprungen ist.

Heute ist der Zugang zu Sky Sport Top Event, Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD, wo das Qualifying ab 15.30 Uhr gezeigt wird, noch mit Kosten verbunden. Dies gilt auch für den Livestream, der mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW freischaltbar ist.

© getty Max Verstappen führt die Fahrerwertung an.

ServusTV ist in Österreich dagegen heute schon im Free-TV im Einsatz. Allerdings können das Angebot grundsätzlich nur in Österreich lebende Menschen wahrnehmen. Wer aus Deutschland den Privatsender oder seinen kostenlosen Livestream nutzen möchte, kann hier nachlesen, wie das geht.

Eine weitere - kostenpflichtige - Möglichkeit, beim Qualifying live mit dabei zu sein, bietet der Streamingdienst F1TV an.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im Free-TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Wir bei SPOX stellen zur Session einen detaillierten Liveticker zur Verfügung. Damit verpasst Ihr kein wichtiges Ereignis auf dem Asphalt.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Grand Prix von Ungarn.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Ungarn

Großer Preis von Ungarn Session: Qualifying

Qualifying Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Strecke: Hungaroring, Budapest (Ungarn)

Hungaroring, Budapest (Ungarn) TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

