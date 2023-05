Formel 1, GP von Imola: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem GP von Miami ist vor dem GP von Imola. Aus den USA geht es für die Rennfahrer nach Italien, wo es wieder um wichtige WM-Punkte geht. Hier gibt es alle Infos zum Grand Prix. Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - alles dazu hier.

Eine echte Machtdemonstrationen erlebten alle Formel 1-Fans am vergangenen Wochenende beim GP von Miami. Max Verstappen - nach dem Qualifying auf Rang 9 platziert - fuhr in grandioser Manier zum Sieg in den USA.

Die Konkurrenz brennt nach der Show des belgischen Red Bull-Piloten natürlich auf Revanche. Diese bekommt sie beim GP von Imola. Das sechste Rennen der diesjährigen Saison ist das nächste im Rennkalender der Formel 1.

Wann findet das nächste Rennwochenende statt? Wie ist der genaue Zeitplan im italienischen Emilia-Romagna? Wer überträgt das Event live im TV und Livestream? SPOX gibt Euch alle Infos zum GP von Imola.

Formel 1, GP von Imola: Datum und Termine

Die Rennfahrer müssen bis Mitte Mai warten, bis sie erneut um wichtige WM-Punkte fahren können. Der GP von Imola findet am Wochenende vom 19. bis 21. Mai 2023 statt.

Die Termine des Rennwochenendes gestalten sich klassisch wie folgt: Am Freitag, den 19. Mai, finden sowohl 1. als auch 2. Freies Training statt. Um 13.30 Uhr und 17 Uhr gehen die Boliden der Fahrer auf die Strecke.

Am Samstag, den 20. Mai, finden dann das 3. Freie Training sowie das Qualifying statt. Um 16 Uhr kämpfen die Fahrer um die beste Position beim Rennen am Sonntag. Dieses beginnt am 21. Mai um 15 Uhr.

Formel 1, GP von Imola: Der Zeitplan

Tag Uhrzeit Event Freitag, 19.05.2023 13.30 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 20.05.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 21.05.2023 15 Uhr Rennen

© getty Nächster Siegeszug? Max Verstappen triumphierte zuletzt beim GP von Miami.

Formel 1, GP von Imola: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland besitzt Sky die Übertragungsrechte an allen Sessions der Formel 1. Alle Events der einzelnen Rennwochenenden sind live beim Pay-TV-Sender zu sehen. So ist es auch beim GP von Imola, bei dem Sky von Anfang bis Ende live mit dabei ist.

Die Sessions werden dabei auf dem Sender Sky Sport F1 (HD), phasenweise auch bei Sky Sport Top Event übertragen. Am Personal, das Euch durch das Wochenende begleitet, wird ebenfalls nichts geändert. Erneut übernimmt Sascha Roos als Kommentator, während Ralf Schumacher als Experte dabei ist.

All dies könnt Ihr nebenbei auch im Sky-Livestream verfolgen. Was Ihr dafür benötigt, ist ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Wer nahe der deutsch-österreichischen Grenze lebt, kann in Ausnahmefällen das Rennen sogar bei ServusTV schauen. Nachdem RTL aus dem Deal mit Sky ausgestiegen ist, bietet ServusTV die beste Möglichkeit, die Formel 1 im Free-TV oder im Gratis-Livestream zu verfolgen. Wie Ihr das tun könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Rennen bei F1TV können nur Bestandskunden schauen.

Formel 1, GP von Imola: Die Sessions im Liveticker

Keinen Zugang zu den Optionen im TV und Livestream? Kein Problem, denn auch SPOX begleitet alle Sessions am Rennwochenende live im Ticker. Darüber verpasst Ihr garantiert keine Entscheidung in Imola.

Formel 1, GP von Imola: Wichtigste Infos

Event: Formel 1, 6. Saisonrennen

Formel 1, 6. Saisonrennen GP: GP von Imola

GP von Imola Datum: 5. bis 7. Mai

5. bis 7. Mai Ort: Imola, Emilia-Romagna (Italien)

Imola, Emilia-Romagna (Italien) Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, GP von Imola: Alle Infos zur Strecke