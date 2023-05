Beim Grand Prix von Miami findet heute das Rennen statt. SPOX tickert das Spektakel live mit.

In der US-amerikanischen Küstenstadt Miami steigt heute das fünfte Formel-1-Rennen der Saison. Wir tickern das Geschehen auf dem Asphalt live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen beim GP von Miami heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Rennwochenende in Miami wird heute mit dem Rennen beendet. Anders als am Freitag und Samstag stehen heute also erstmals Punkte auf dem Spiel. Die beste Ausgangsposition, die 25 Zähler für den Rennsieg zu ergattern, hat Sergio Pérez, der gestern im Qualifying auf die Pole Position gefahren ist. Zweiter wurde Fernando Alonso, Nico Hülkenberg startet von Position 12 aus ins Rennen.

Vor Beginn: Das Spektakel auf dem Miami International Autodrome beginnt um 21.30 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Rennen beim Großen Preis von Miami.

© getty Max Verstappen ist an der Spitze der Fahrerwertung.

Formel 1: Rennen beim GP von Miami heute im TV und Livestream

Sky ist für die Übertragung des Rennens verantwortlich. Genutzt werden dabei die beiden Sender Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD, die um 20 Uhr die Vorberichte zeigen. Sascha Roos und Ralf Schumacher sind auch heute für den Kommentar zuständig.

Zugriff auf den Livestream von Sky, wo ebenfalls das Rennen angeboten wird, bekommt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Formel 1: Die Startaufstellung