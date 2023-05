Beim GP von Miami steht am heutigen Samstag das Qualifying auf dem Programm. Alle Informationen zu der Übertragung des Events und wo Ihr den Kampf um die Poleposition heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In Miami absolvieren die Fahrer und Teams das 5. Formel-1-Wochenende der Saison. Dominiert heute im Qualifying erneut das Red-Bull-Team oder sichert sich Charles Leclerc auf dem Miami International Autodrome seine zweite Pole in Folge?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Miami im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Beim GP von Miami wird es am heutigen Samstag, den 06. Mai, im Qualifying das erste Mal richtig ernst. Die Piloten kämpfen beim Qualifying ab 22.00 Uhr deutscher Zeit um die Pole Position.

Am vergangenen Rennwochenende war der Formel-1-Zirkus in Baku zu Gast. Beim GP von Aserbaidschan bestimmte einmal mehr das Red-Bull-Team die Geschehnisse auf der Strecke. Sergio Pérez fuhr vor seinem Teamkollegen Max Verstappen einen ungefährdeten Sieg ein. Im Qualifying in Baku zeigte jedoch Ferrari das erste Mal in dieser noch jungen Saison seine ganze Stärke. Charles Leclerc setzte beim Qualifying seinen Boliden vor den beiden Red Bulls auf die Pole Position. Gelingt dem Monegassen diese Leistung heute erneut?

Ein weniger erfolgreiches Qualifying erlebte am vergangenen Rennwochenende Haas-Pilot Nico Hülkenberg. Nach zuletzt drei Einzügen in das Q3 reichte es für den Deutschen in Baku nur zu Rang 17. Beim GP von Miami kann Hülkenberg am heutigen Samstag wieder an die guten Qualifying-Leistungen aus den vergangenen Wochen anknüpfen.

© getty WM-Führender Max Verstappen ist einer der großen Favoriten auf die Pole.

Formel 1, GP von Miami: Der Zeitplan

Datum Event Uhrzeit (MEZ) Fr., 5. Mai 1. Freies Training 20.00 Uhr Sa., 6. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr Sa., 6. Mai 3. Freies Training 18.30 Uhr Sa., 6. Mai Qualifying 22.00 Uhr So., 7. Mai Rennen 21.30 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Miami im TV und Livestream

In Deutschland zeigt wie gewohnt Sky das heutige Qualifying beim GP von Miami live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender beginnt mit seiner Übertragung des Events auf Sky Sport F1 (HD) um 21.30 Uhr. Auch am heutigen Abend bilden Sascha Roos und Ralf Schumacher das Kommentatoren-Duo für Sky.

Im Livestream überträgt Sky das Qualifying beim GP von Miami ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW oder in der Sky-Go-App. Wie Ihr das Qualifying in Deutschland alternativ im Free-TV sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In Österreich zeichnet, neben dem Pay-TV-Sender Sky, der ORF für die Übertragung des heutige Qualifying beim GP von Miami zuständig. Im Free-TV seht Ihr im ORF den Kampf um die Pole live ab 21.45 Uhr. Der österreichische Sender überträgt das Spektakel auf dem Miami International Autodrome zudem im kostenlosen Livestream. Den Livestream des ORF seht Ihr in der ORF-TVthek.

Zu guter Letzt bietet die Formel 1 selbst einen Livestream des heutigen Qualifyings beim GP von Miami an. Die Formel 1 bietet Euch die Option, das Event auf seiner hauseigenen Streamingplattform F1TV zu verfolgen. Den kostenpflichtigen Livestream von F1TV könnt Ihr in Deutschland nur als Bestandskunden sehen.

© getty Wie schlägt sich Haas-Pilot Nico Hülkenberg heute auf dem Miami International Autodrome?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Miami im Liveticker

SPOX verfolgt das Qualifying beim GP von Miami heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über alle Geschehnisse auf der Strecke auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

