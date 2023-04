Beim Grand Prix von Aserbaidschan steigt heute das Qualifying. SPOX bietet die Session in Baku im Liveticker an.

Der Grand Prix von Aserbaidschan wird heute mit einem Qualifying fortgesetzt. Wer holt sich die Pole Position? Wo landet Nico Hülkenberg? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Formel 1: Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Baku steigt an diesem Wochenende zum ersten Mal in dieser Saison ein Grand Prix mit dem Sprintrennen-Format. Allerdings ist dieses in diesem Jahr etwas anders als in den vergangenen. Nicht mehr das morgige Sprintrennen ist für die Bildung der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag zuständig, sondern das Qualifying am Freitag, deswegen wird heute also bereits um die Pole Position gekämpft.

Vor Beginn: Die Session auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschans Hauptstadt Baku geht um 15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Grand Prix von Aserbaidschan.

Formel 1: Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute im TV und Livestream

Wer das Qualifying live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei Sky fündig. Auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD) wird die Session ab 14.30 Uhr übertragen. Dann melden sich Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher und begleiten Euch durch den Kampf um die Pole Position.

Parallel dazu ist das Qualifying auch im Livestream von Sky zu sehen. Dafür benötigt wird ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

