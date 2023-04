In Baku steht für die Formel-1-Fahrer heute das Rennen beim GP von Aserbaidschan auf dem Programm. Das gesamte Rennen verfolgt SPOX hier für Euch im Liveticker.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Vor Beginn Runde 0/51 1. Leclerc 2. Verstappen 3. Pérez 4. Sainz 5. Hamilton

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ab der dritten Startreihe geht es dann deutlich bunter zu. Lewis Hamilton und Fernando Alonso bilden die dritte Reihe. Dahinter folgen dann Lando Norris im McLaren und Yuki Tsunoda von AlphaTauri. Die Top Ten wird schließlich durch Lance Stroll und Oscar Piastri komplettiert. Alpine steht indes weiter hinten und dürfte es schwierig haben, in einem bisher schwierigen Wochenende noch positive Ergebnisse zu holen.

Vor Beginn: Nach Sprint-Shootout und Sprintrennen steht der vierte Formel-1-Grand-Prix des Jahres auf dem Plan. Wie im Sprint wird Charles Leclerc auf heute wieder von der Pole starten. Neben ihm in Reihe eins steht Max Verstappen, der sicherlich noch eine Rechnung offen hat mit Baku. Denn am Samstag lief es sicherlich nicht nach Plan. Im Shootout waren die Konkurrenten besser unterwegs und im Sprint sorgte dann eine Kollision mit George Russell für zusätzlichen Ärger. Sprintsieger und Baku-Spezialist Sergio Pérez startet von Platz drei ins Rennen. Carlos Sainz teilt sich mit ihm die zweite Reihe.

Vor Beginn: Schlechte Nachrichten für Nico Hülkenberg! Der Haas-Pilot, im Qualifying 16., muss aus der Boxengasse starten, da sein Team kurzfristig etwas am Set-up des Autos verändert hat. Maßnahmen dieser Art sind zwischen Qualifying und Rennen nicht erlaubt und ziehen diese Strafe nach sich. Was genau an Hülkenbergs Auto gemacht wurde, teilte Haas nicht mit, lediglich von einer "notwendigen Veränderung am Set-up" war die Rede. Im Sprintrennen am Samstag hatte der Deutsche ganz offensichtlich Probleme mit dem Reifenmanagement.

Vor Beginn: Das Rennen auf den Baku City Circuit startet heute um 13.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens beim GP von Aserbaidschan.

© getty Max Verstappen dominiert bislang die Saison. Gewinnt der amtierende Weltmeister heute auch in Baku?

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream

In Deutschland zeigt Sky am heutigen Tag das Rennen beim GP von Aserbaidschan exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD seht Ihr das Spektakel live und in voller Länge ab 12.55 Uhr. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

Neben der Übertragung von Sky, seht Ihr in Österreich das Rennen in Baku live im Free-TV im ORF und in der ORF-TVthek. Als Bestandskunden könnt Ihr in Österreich zudem den Livestream von F1TV sehen.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Startaufstellung

Name Platz Name 1 Leclerc 2 Verstappen 3 Pérez 4 Sainz 5 Hamilton 6 Alonso 7 Norris 8 Tsunoda 9 Stroll 10 Piastri 11 Russell 12 Ocon 13 Albon 14 Bottas 15 Sargeant 16 Zhou 17 Magnussen 18 Gasly 19 de Vries aus der Boxengasse Hülkenberg

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Formel 1: Der Rennkalender 2023