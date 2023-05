Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Formel-1-Saison wird am Wochenende mit dem Grand Prix von Miami fortgesetzt. SPOX liefert Euch die Infos zu Datum, Termin, Zeitplan sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

In der Formel 1 geht es aktuell Schlag auf Schlag. Erst am vergangenen Wochenende waren die Piloten und Teams noch in Baku für den Großen Preis von Aserbaidschan im Einsatz, schon steht bereits der nächste Grand Prix an. Dafür übersiedelt die Motorsportkönigsklasse für drei Tage nach Miami, wo das erste von insgesamt drei Rennwochenenden in den Vereinigten Staaten über die Bühne geht.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan

Am Freitag, den 5. Mai, geht es auf dem Miami International Autodrome wie üblich mit dem 1. Freien Training los. Nachdem in Baku zum ersten Mal in dieser Saison ein Wochenende mit Sprintrennen veranstaltet wurde, kehrt man in Miami wieder zur herkömmlichen Wochenendstruktur zurück. Deswegen steigt in der Nacht auf Samstag - wegen der Zeitverschiebung - wieder ein 2. Freies Training, ehe es am Samstag mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying weitergeht. Das Rennen ist für Sonntag um 21.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Formel 1, GP von Miami: Der Zeitplan

Datum Event Uhrzeit (MEZ) Fr., 5. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr Sa., 6. Mai 2. Freies Training 00.00 Uhr Sa., 6. Mai 3. Freies Training 18.30 Uhr Sa., 6. Mai Qualifying 22.00 Uhr So., 7. Mai Rennen 21.30 Uhr

© getty Sergio Pérez gewann den Grand Prix von Aserbaidschan und verkürzte damit den Rückstand auf Teamkollege Max Verstappen.

Formel 1, GP von Miami: Übertragung im TV und Livestream

Wer das gesamte Wochenende in Miami, also alle drei Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen, nicht verpassen möchte, hat in Deutschland grundsätzlich eine optimale Lösung: Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte und lässt deswegen keine Session in dieser Saison aus.

Die Übertragungen werden dabei auch an diesem Wochenende auf dem Sender Sky Sport F1 (HD), phasenweise auch bei Sky Sport Top Event übertragen. Am Personal, das Euch durch die Sessions begleitet, wurde ebenfalls nicht gerüttelt. Wieder übernimmt Sascha Roos den Kommentar, während Ralf Schumacher als Experte fungiert.

Was ebenfalls für Miami gleich geblieben ist: Sky zeigt alles, was es im Pay-TV anbietet, auch im kostenpflichtigen Livestream. Die beiden Optionen, die Euch an die Kostenbarriere vorbeiführen, sind entweder das SkyGo-Abonnement oder der Streamingdienst WOW.

Im Nachbarland Österreich sind grundsätzlich der ORF und ServusTV für die Formel-1-Saison 2023 verantwortlich. Allerdings ist pro Rennen stets nur einer der beiden im Einsatz - eine Ausnahme bildet lediglich das Heimrennen in Spielberg, das von beiden Sendern übertragen wird.

Obwohl der ORF bereits für das vergangene Wochenende in der Hauptstadt Aserbaidschans verantwortlich war, ist der öffentlich-rechtliche Sender ab Freitag auch für die Action in der Küstenstadt in Florida zuständig. Auch der ORF stellt dabei einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist sogar kostenlos in der ORF-TVthek abrufbar - für Österreicherinnen und Österreicher. Wer aus Deutschland den Sender und den Livestream empfangen möchte, findet hier Antworten dazu.

Der Streamingdienst der Formel 1, F1TV, bietet ebenfalls alle F1-Sessions in der Saison an. Zugriff darauf bekommen jedoch nur die, die bereits ein gültiges Abonnement dafür haben. Die Rechtesituation in Deutschland erlaubt aktuell keine neuen Abos.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Sessions im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX alle Trainings, das Qualifying und natürlich auch das Rennen am Sonntag live mit. So verpassen auch die nichts vom Geschehen, die Sky, ORF oder F1TV nicht nutzen können oder wollen.

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Miami International Autodrome Länge 5.410 Meter Runden 57 Distanz 308,37 km Rechtskurven 7 Linkskurven 12

Formel 1, GP von Miami: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Formel 1, 5. Saisonrennen

Formel 1, 5. Saisonrennen GP: GP von Miami

GP von Miami Datum: 5. bis 7. Mai

5. bis 7. Mai Ort: Miami, Florida (USA)

Miami, Florida (USA) Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF-TVthek, F1TV

Liveticker: SPOX

