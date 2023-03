Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Bahrain im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel-1-Saison 2023 wird heute mit den ersten beiden Freien Trainings im Rahmen des Grand Prix von Bahrain eröffnet. In diesem Artikel wird erklärt, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Motorsportfans dürfen sich freuen, denn am heutigen Freitag, den 3. März, wird die neue Formel-1-Saison eröffnet. Wie üblich sind die Piloten als Erstes in Sakhir unterwegs, wo an diesem Wochenende der Große Preis von Bahrain vonstatten geht.

Begonnen wird dieser heute mit zwei Freien Trainings auf dem Bahrain International Circuit. Das erste geht um 12.30 Uhr deutscher Zeit los, das zweite folgt um 16 Uhr. Morgen geht es weiter mit dem 3. Freien Training, das um 12.30 Uhr beginnt, ehe um 16 Uhr das erste Qualifying der Saison bestritten wird. Am Sonntag um 16 Uhr wird beim Rennen um die WM-Punkte gekämpft.

Vor einer Woche waren die Fahrer bereits im Zuge der Testfahrten auf der Strecke in Bahrain im Einsatz.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Bahrain

Datum Uhrzeit Session 3.3.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training 3.3.2023 16.00 Uhr 2. Freies Training 4.3.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training 4.3.2023 16.00 Uhr Qualifying 5.3.2023 16.00 Uhr Rennen

Max Verstappen jagt WM-Titel Nummer drei.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Bahrain im TV und Livestream

An der Rechtesituation der Formel 1 hat sich nur teilweise etwas geändert. Die Exklusivrechte liegen weiterhin bei Sky, RTL dagegen ist ausgestiegen und zeigt keine Rennen mehr im Free-TV.

Beim Pay-TV-Sender Sky sind somit alle Sessions in dieser Saison zu sehen, dadurch auch die beiden Freien Trainings in Bahrain heute. Um 12.15 Uhr startet die Übertragung des 1. Trainings, um 15.45 Uhr die des 2. Trainings. Beide Sessions werden auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event gezeigt. In beiden Sessions wird Sascha Roos als Kommentator eingesetzt und Ralf Schumacher fungiert als Experte.

Der GP-Auftakt im Golfstaat wird auch im Livestream von Sky übertragen. Um diesen nutzen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW benötigt.

Im deutschen Free-TV ist der Trainingstag also nicht zu sehen, dafür aber im österreichischen. Dort teilen sich der ORF und ServusTV weiterhin die Übertragungsrechte. Den Auftakt in Bahrain übernimmt dabei zuerst ServusTV.

Der Privatsender bietet beide Trainings im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei ServusTV On an.

Grundsätzlich können nur österreichische Motorsportfans auf ServusTV zugreifen, es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, von Deutschland aus den Sender zu empfangen.

Darüber hinaus bietet die Formel 1 beide Sessions bei F1TV, dem eigenen Streamingdienst, live und in voller Länge an. Allerdings ist der Zugang dazu wiederum mit Kosten verbunden.

Nico Hülkenberg ist der einzige Deutsche in dieser Saison, der in der Formel 1 fährt.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Bahrain im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Bahrain (1. der Saison)

Großer Preis von Bahrain (1. der Saison) Ort: Sakhir (Bahrain)

Sakhir (Bahrain) Strecke: Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit Sessions: 1. Freies Training und 2. Freies Training

1. Freies Training und 2. Freies Training Uhrzeit: 12.30 Uhr (1. Training) und 16 Uhr (2. Training)

12.30 Uhr (1. Training) und 16 Uhr (2. Training) TV: Sky, Servus TV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Bahrain im Liveticker

SPOX tickert alle Freien Trainings, Qualifyings, Sprintqualifyings und Rennen in der Formel-1-Saison 2023 live und detailliert mit. Dies gilt logischerweise dann auch für den Grand Prix in Bahrain.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Bahrain im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Bahrain International Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Rechtskurven 9 Linkskurven 6

Formel 1: Der Rennkalender 2023