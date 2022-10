Nach dem verpatzten Rennwochenende für Max Verstappen beim GP von Singapur am vergangenen Wochenende soll es beim GP von Japan wieder nach oben gehen. Wir beantworten für Euch die Frage: Wer zeigt/überträgt das Qualifying live im TV und Livestream?

Schon am vergangenen Wochenende auf dem Marina Bay Street Circuit beim GP von Singapur wollte Max Verstappen sich vorzeitig den zweiten Weltmeistertitel sichern - unter bestimmten Szenarien wäre das auch durchaus möglich gewesen. Er verfehlte sein Ziel allerdings am Ende recht deutlich und wurde lediglich Siebter, während sein Teamkollege Sergio Perez am Ende zum Sieg fuhr.

Die weiteren beiden Plätze auf dem Podium beim Rennen, das von Regen, Unfällen und vielen Safety Car-Phasen geprägt war, belegten derweil die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz jr. Die deutschen Fahrer hatten keine großen Aktien bei dem spektakulären Nachtrennen, Sebastian Vettel wurde Achter, der umstrittene Mick Schumacher nur enttäuschender 13.

Nun geht es nach Japan, wo Weltmeister Max Verstappen im Qualifying den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung machen möchte. Ob ihm das gelingt, könnt Ihr live im TV und Livestream mitverfolgen. Auf welchem Wege das möglich ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Japan live im TV und Livestream?

Wenn Ihr beim Qualifying in Suzuka in Japan dabei sein möchtet, müsst Ihr nicht nur früh aufstehen - die Boliden gehen ab 8.00 Uhr MEZ auf die Strecke -, sondern Ihr müsst vor allem Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender zeigt das Qualifying exklusiv. Zwar hat sich RTL auch ein einzelnes Rechtepaket der Formel 1 gesichert, allerdings sind in diesem nur vier Rennen pro Jahr enthalten, die restlichen Rennwochenenden gibt es nur bei Sky zu sehen.

© getty Kritischer Blick: Beim GP von Singapur konnte Max Verstappen seine vorzeitig WM-Chance nicht nutzen.

Beginn der Übertragung bei Sky ist übrigens um 7.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD). Ihr werdet dabei von dem folgenden Team durch das Qualifying begleitet:

Kommentator: Sascha Roos

Sascha Roos Experte: Ralf Schumacher

Wer es nicht rechtzeitig aus dem Bett schafft, hat darüber hinaus die Möglichkeit, zu einer späteren Zeit am Tag einzuschalten und das Qualifying nachzuschauen. Weitere Ausstrahlungen gibt es um 11.00 Uhr, um 15.00 Uhr und um 19.00 Uhr bei Sky.

Auch für das Angebot im Livestream ist Sky verantwortlich, dort könnt Ihr zwischen den beiden Online-Optionen SkyGo und WOW wählen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Qualifying beim GP von Japan: Der SPOX-Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, eine der genannten Optionen wahrzunehmen, bleibt Euch immer noch die Möglichkeit, in unseren SPOX-Liveticker reinzuklicken. Dort werdet Ihr garantiert immer auf Laufenden gehalten.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Japan.

Qualifying beim GP von Japan: Alle Infos auf einen Blick

Runde: Qualifying beim GP von Japan

Qualifying beim GP von Japan Datum: 8. Oktober 2022

8. Oktober 2022 Ort: Suzuka, Japan

Suzuka, Japan Strecke: Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course Runden beim GP: 53

53 Distanz beim GP: 307,471 km

307,471 km TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

Qualifying beim GP von Japan: Der Stand in der Fahrerwertung