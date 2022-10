Langsam geht es in der Formel 1 in die Schlussphase, in Singapur steht der 17. Grand Prix der Saison an. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Kann Max Verstappen den zweiten WM-Titel in Folge beim GP von Singapur heute offiziell machen? Die Antwort bekommt Ihr hier im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Formel 1: Rennen beim GP von Singapur heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hier noch mal die Bedingungen für den vorzeitigen Gewinn des WM-Titels: Um bereits fünf Rennen vor Schluss zum zweiten Mal als Weltmeister festzustehen, müsste Verstappen erstmal gewinnen, was angesichts von Startplatz 8 schon knifflig genug ist. Gleichzeitig dürfte Perez nicht über Platz vier hinauskommen, Leclerc nicht über Platz acht.

Vor Beginn: Die Startaufstellung fällt noch mal etwas anders aus: George Russell wird wegen des nicht genehmigten Einbaus einer neuen Power-Unit aus der Boxengasse starten. Damit rücken Schumacher und Vettel auf P12 bzw. P13 vor. Russell hatte sich für P11 qualifiziert. An seinem Boliden wurde dann aber ein neuer Antrieb verbaut, bei den meisten Bauteilen überschritt Russell dabei die für eine Saison erlaubte Anzahl.

Vor Beginn: Der amtierende Weltmeister Max Verstappen wird die Titelverteidigung heute von Position acht beginnen. Charles Leclerc, sein engster Verfolger, hat sich im gestrigen Qualifying die Pole Position gesichert. Sebastian Vettel und Mick Schumacher legen von den Rängen 14 und 13 los.

Vor Beginn: Die Boliden drehen ihre Runden heute auf dem Marina Bay Street Circuit. Der Rennstart ist für 14 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim GP von Singapur in der Formel 1.

© getty Max Verstappen kann sich heute bereits den Weltmeistertitel sichern.

Formel 1: Rennen beim GP von Singapur heute im TV und Livestream

Der Weg zu Übertragungen der Formel 1 ist auch in dieser Saison leicht erklärt: ab zu Sky! Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Königsklasse im Motorsport und zeigt fast alle Rennen live und exklusiv in voller Länge. Schon anderthalb Stunden vor dem Startschuss, also um 12.30 Uhr starten die Vorberichte auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Das Kommentatorenduo besteht wie gewohnt aus Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Online könnt Ihr die Übertragung natürlich ebenfalls empfangen. Da könnt Ihr zwischen SkyGo und WOW wählen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Eine weitere Option steht Euch noch offen: F1TV. Diese könnt Ihr allerdings nur als Bestandskunden nutzen, neue Abos können seit der Übernahme durch Sky hier nicht mehr abgeschlossen werden.

Formel 1, Rennen beim GP von Singapur: Die Startaufstellung