Max Verstappen hat einen Lauf: Nach fünf GP-Siegen in Folge hat er bereits in Singapur die Möglichkeit, sich vorzeitig zum zweiten Mal zum Formel 1-Weltmeister zu kühren. Wie ihm das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Elf Siege im bisherigen Rennkalender, dazu zuletzt ganze fünf in Serie - Max Verstappen ist auf dem besten Weg, seinen Weltmeistertitel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen. Während dieses Unterfangen inzwischen nur noch Formsache zu sein scheint, ist es sogar möglich, dass die Entscheidung zugunsten des Niederländers bereits beim kommenden Rennen, dem Nachtrennen in Singapur am 2. Oktober, fällt.

Beim 17. der insgesamt 22 Rennen in diesem Kalenderjahr auf dem Marina Bay Street Circuit gibt es konkret zwei Szenarien, die es dem 24-Jährigen erlauben würden, vorzeitig den WM-Triumph einzutüten. Welche das sind, erklären wir Euch hier bei SPOX genauer.

Formel 1: So wird Max Verstappen in Singapur schon vorzeitig Weltmeister

Dabei spielt der Extrawert der schnellsten Rennrunde eine gewichtige Rolle, für die es seit 2019 einen Zusatzpunkt für die WM-Wertung gibt. Konkret ergeben sich so die zwei folgenden Resultate, die Max Verstappen schon am Sonntag zum Weltmeister machen würden:

Max Verstappen gewinnt den GP von Singapur und fährt die schnellste Rennrunde, während Ferrari-Kontrahent Charles Leclerc höchstens Achter und Red Bull-Kollege Sergio Perez höchstens Vierter wird. Max Verstappen gewinnt den GP von Singapur und fährt nicht die schnellste Rennrunde, während Ferrari-Kontrahent Charles Leclerc höchstes Neunter und Red-Bull-Kollege Sergio Perez höchstens Vierter wird und seinerseits nicht die schnellste Rennrunde hinlegt.

© getty Schon im Jahre 2021 konnte sich der Niederländer Max Verstappen zum Formel 1-Weltmeister kühren.

Festzuhalten ist also, dass eine Krönung des jungen Niederländers beim Singpur-GP am Sonntag doch eher unwahrscheinlich ist. Äußerst aussichtsreicher sind seine Chancen wiederum beim darauffolgenden Grand Prix in Japan eine Woche später. Doch vollkommen ausgeschlossen ist die Bewarheitung einer der beiden dargestellten Szenarien gewiss nicht. Eine Menge Spannung verspricht der Showdown am Wochenende also allemal.

Formel 1, GP in Singapur: Die WM-Wertung vor dem Wochenende

Platz Name Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull Racing 335 2 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 219 3 Sergio Perez Red Bull Racing 210 4 George Russell Mercedes AMG Petronas 203 5 Carlos Sainz jr. Scuderia Ferrari 187 6 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas 168 7 Lando Norris McLaren F1 Team 88 8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 66 9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team 46

Formel 1, GP in Singapur: Der Zeitplan im Überblick