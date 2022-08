Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spa im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem GP von Ungarn und einem erneuten Sieg von WM-Favorit Max Verstappen geht es für die Formel 1 dieses Wochenede nach Spa in Belgien - am heutigen Samstag erwartet uns das Qualifying. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Livestream sowie zum Liveticker gibt es hier bei SPOX.

Die Formel 1 kehrt nach vierwöchiger Sommerpause in ihren Rennkalender zurück - der GP in Spa ist dabei der erste auf dem Programm. Das Qualifying steigt heute Nachmittag um 16.00 Uhr, zuvor werden bereits drei freie Trainings absolviert sein.

Das letzte Spektakel am Hungaroring in der Nähe der ungarischen Hauptstadt Budapest Ende Juli hatte dabei durchaus Lust auf mehr gemacht, mit ebenso großer Spannung darf dabei auch eine Reaktion bestimmter Fahrer erwartet werden. Denn während Max Verstappen seinen Status als Topfavorit in der Fahrerwertung mit einer grandiosen Aufholjagd von Platz zehn ganz nach vorne abermals bekräftigt hat, versagte Team Ferrari auf ganzer Linie.

Eine äußerst fragwürdige Reifenstrategie im Rennen ließ Charles Leclerc und Carlos Sainz, die beiden Piloten des italienischen Rennstalls, von den Rängen zwei und drei auf vier und sechs zurückfallen.

Zum Haareraufen: Der Auftritt der Ferrari-Piloten beim letzten GP in Ungarn ging ordentlich in die Hose.

Wer kommt nach der kurzen Rennpause am schnellsten wieder in Fahrt? Das Qualifying beim GP in Spa dürfte ein erster Fingerzeig sein. Wie Ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spa im TV und Livestream

Wer in Deutschland live beim Qualifying dabei sein möchte, der hat nur eine Option: den Pay-TV-Sender Sky. Zwar ist die Formel 1 auch im Free-TV vertreten, allerdings hat sich RTL als zuständige Sendeanstalt nur die Rechte für vier Rennen im Rennkalender sichern können. Der GP in Spa gehört in Gänze nicht dazu, erst beim nächsten Rennen in Zandvoort in den Niederlanden könnt Ihr wieder live im frei empfangbaren Fernsehen einschalten.

Die Übertragung startet um 15.30 Uhr auf dem eigenen Formel-1-Sender von Sky, Sky Sport F1 (HD). Das Kommentatoren-Team dürfte allen Rennsportfans inzwischen bekannt sein, denn wie üblich zeigen sich Sascha Roos und Timo Glock dafür zuständig.

Weitere Möglichkeiten stellt Sky darüber hinaus online im Stream zur Verfügung: Dort könnt Ihr entweder auf SkyGo oder WOW zuschauen.

Etwas anders stellt sich die Situation in Österreich dar - auch deutsche Fans können davon profitieren. Dort sind nämlich alle Rennen der Saison im Free-TV zu sehen, die beiden Kanäle ORF und ServusTV teilen sich die Rechte der Übertragung.

Beim GP in Belgien ist ServusTV an der Reihe, auch dort beginnt die Ausstrahlung mit Vorberichten zum Qualifying um 15.30 Uhr. Ebenso bietet der Sender einen eigenen Livestream im Internet an. Wie auch alle deutschen Rennsportliebhaber aus dem Angebot von ServusTV einen Gewinn schöpfen können, könnt Ihr hier nachlesen.

Formel 1, Qualifying beim GP von Spa: Alle Infos im Überblick

Runde: 14. Wochenende in der Saison 2022 (Qualifying)

14. Wochenende in der Saison 2022 (Qualifying) Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Ort: Spa, Belgien

Spa, Belgien TV-Übertragung DE: Sky

TV-Übertragung AT: ServusTV

Livestream DE: Sky

Livestream AT: ServusTV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Spa im Liveticker

Wer keine der zahlreichen Optionen wahrnehmen kann oder möchte, hat zusätzlich eine weitere vielversprechende Möglichkeit, beim Qualifying am heutigen Samstag immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Szene im Rennen.

Über diesen Link geht es direkt zum Ticker des Qualifyings in Spa.

