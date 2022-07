Der letzte Formel 1-Grand Prix vor Beginn der vierwöchigen Sommerpause steht heute an. Gefahren wird auf dem Hungaroring in Budapest, Ungarn. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker verfolgen.

Wer gewinnt das 13. Rennen der Formel 1-Saison 2022? Hier im Liveticker bei SPOX gibt's die Antwort.

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Rennen an diesem Wochenende steht natürlich ganz im Zeichen von Sebastian Vettel. Der Aston Martin-Pilot hatte am Donnerstag via Instagram sein Karriereende nach Ende dieses Rennjahres angekündigt. Der Heppenheimer kann auf eine 16 Jahre währende Laufbahn zurückblicken.

Vor Beginn: Gefordert sind die Fahrer heute auf dem Hungaroring in Budapest. Der Rennstart ist für 15.00 Uhr vorgesehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Großen Preises von Ungarn.

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn heute im Liveticker - Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Russell Mercedes 2 Sainz Ferrari 3 Leclerc Ferrari 4 Norris McLaren 5 Ocon Alpine 6 Alonso Alpine 7 Hamilton Mercedes 8 Bottas Alfa Romeo 9 Ricciardo McLaren 10 Verstappen Red Bull 11 Pérez Red Bull 12 Zhou Alfa Romeo 13 Magnussen Haas 14 Stroll Aston Martin 15 Schumacher Haas 16 Tsunoda AlphaTauri 17 Albon Williams 18 Vettel Aston Martin 19 Gasly AlphaTauri 20 Latifi Williams

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Rennen wird heute exklusiv vom Pay-TV-Unternehmen Sky übertragen. Das Spektakel, samt den Vorberichten, wird ab 13.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport F1 HD zu sehen sein. Wie gewohnt werden Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch das Geschehen führen.

Um den Grand Prix im Livestream zu sehen, benötigt Ihr das Livesport-Abo der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Alle Infos zu den Preisen und Inhalten erhaltet Ihr über den folgenden Link.

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn heute im Liveticker - Alle Infos zur Strecke