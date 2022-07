Formel 1 - Ungarn-GP: Verstappen siegt nach unfassbarer Aufholjagd - Ferrari mit desaströser Vorstellung

Max Verstappen hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen. Von Startplatz zehn aus kommend lieferte der Niederländer auf dem Hungaroring eine überragende Vorstellung ab und machte einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung. Die Plätze zwei und drei gingen an die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell.

Einen katastrophalen Nachmittag erlebten die beiden Ferrari-Piloten. Als große Favoriten waren die Roten ins Rennen gegangen, nach Strategie-Fehlern und Problemen mit dem Reifenverschleiß wurden Carlos Sainz und Charles Leclerc aber nur Vierter und Sechster. Sebastian Vettel (Aston Martin) holte als Zehnter noch einen WM-Punkt, Mick Schumacher (Haas) beendete das Rennen auf Rang 15.

"Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, hier zu gewinnen, ich wollte nur so nah wie möglich ans Podium heran", sagte Verstappen mit einem breiten Grinsen: "Es war ein verrücktes Rennen, das wir glücklicherweise gewonnen haben." Seine Pläne in der Sommerpause wollte er noch nicht verraten, aber: "Jeder normale Holländer wird jetzt Urlaub mit dem Camper machen, ich sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken."

Verstappen geht mit einem satten Polster von 80 Punkten Vorsprung auf Leclerc in die Sommerpause, aus eigener Kraft kann der Ferrari-Pilot den Rückstand bei noch neun verbleibenden Rennen nicht mehr aufholen. Leclerc ist darauf angewiesen, dass Verstappen Punkte liegen lässt oder sich gar einen Ausfall leistet.

Ungarn-GP: Die Analyse

Russell behauptete seine Spitzenposition am Start und wehrte den Angriff der beiden Ferrari-Piloten souverän ab. Dahinter gab es vergleichsweise wenige Positionswechsel. Verstappen und Perez gewannen je einen Platz, auch Schumacher kletterte einige Ränge nach vorne.

Zweikämpfe an der Spitze blieben zunächst aus. Russell nutzte den Vorteil seiner Softs und fuhr sich ein Polster von knapp zwei Sekunden auf Sainz heraus, eine weitere Sekunde dahinter folgte Leclerc. Lediglich die beiden Red Bulls sorgten im ersten Stint für etwas Action. Im Doppelpack kassierten Verstappen und Sergio Perez Fahrer um Fahrer - nach zehn Runden war man bereits auf den Plätzen fünf und sechs angelangt.

Nach 17 Runden bog schließlich Russell als Erster der Spitzengruppe an die Box ab. Ferrari blieb zunächst draußen, konnte in der Folge aber Pace-technisch nicht genügend zulegen. Zwar schlüpfte Leclerc aufgrund des etwas besseren Stopps an Sainz vorbei, beide Scuderia-Piloten blieben Boxenstopp-bereinigt jedoch zunächst hinter Russell.

Dementsprechend angriffslustig präsentierte sich Leclerc in der Folge auf der Strecke. Innerhalb weniger Runden schloss er die Lücke zum Engländer, die zweite Attacke sollte dann sitzen. In Kurve eins stach der Monegasse innen am Mercedes-Piloten vorbei und übernahm die zwischenzeitliche Führung.

Unterdessen machte auch Verstappen auf dem gelben Reifen Sekunde um Sekunde auf die Spitze gut. Nach Leclercs Überholmanöver fehlten ihm an Position vier liegend nur noch knapp sieben Sekunden auf den Kontrahenten.

Dem Dreikampf mit Russell und Sainz ging Verstappen dennoch aus dem Weg. Stattdessen entschied man sich bei Red Bull für einen Undercut, welcher auch gelingen sollte. Während Sainz nicht coverte, reichte Verstappen die eine Runde auf frischeren Reifen, um Russell zu knacken.

Doch damit nicht genug. Da sich Ferrari mit einem Wechsel auf Hart bei Leclerc völlig verspekulierte, war Verstappen plötzlich in Schlagdistanz zum Monegassen. Das erste Überholmanöver schmiss der Red-Bull-Pilot mit einem leichtfertigen Dreher noch weg, beim zweiten erfolgreichen Versuch sollte er dann aber keine Fehler mehr machen. Souverän zog er an der Spitze davon und schnappte sich seinen achten Saisonsieg.

Für die Roten sollte es gar noch schlimmer kommen. Nicht nur Leclerc konnte seine Position nicht halten, auch bei Sainz schien man mit dem Reifenabbau große Probleme zu haben. Der Spanier wurde in der Schlussphase noch von Hamilton geknackt und rutschte auf Position vier ab. Leclerc wurde sogar nur Sechster.

Perez beendete das Rennen im zweiten Red Bull auf Platz fünf. Lando Norris (6./McLaren), Esteban Ocon (7./Alpine), Fernando Alonso (8./Alpine) und Vettel (10./Aston Martin) komplettierten die Punkteränge.

Ungarn-GP: Die Reifenstrategie

Von den ersten zehn Piloten wählten mit Russell, Norris, Daniel Ricciardo (McLaren) und Verstappen vier Piloten den weichen Reifen für den Start. Auch Perez von Position elf kommen entschied sich für Softs. Anders gingen die beiden Ferraris vor, die auf dem Medium losfuhren und ihren ersten Stint entsprechend länger hinauszögerten.

Da der Regen zunächst ausblieb, ging die Risiko-Strategie der Weich-Starter jedoch nicht auf. Das wurde vor allem Russell im zweiten Stint zum Verhängnis, als er gegen Leclerc auf älteren Medium-Reifen keine Chance hatte.

Als einzigem Piloten gelang es Verstappen, diesen Nachteil zu egalisieren. Mit unglaublich starker Pace im zweiten Stint auf Medium schloss der Niederländer zur Spitze auf und sollte auch in der Folge auf der mittleren Mischung glänzen.

Während sich die Ferraris im dritten Stint nämlich mit dem harten Reifen bei Leclerc verspekulierte, fuhr Verstappen ein komfortables Polster heraus und brachte den Sieg gefahrlos nach Hause. Da er den harten Reifen überhaupt nicht zum Arbeiten brachte, musste Leclerc noch einmal zur Abfertigung an die Box abbiegen.

Highlight des Rennens: Enge Duelle

Als "Härtetest" für die aktuelle Boliden-Generation wurde das Rennen auf dem Hungaroring im Vorfeld bezeichnet. Die Strecke in Budapest galt über Jahre als Musterbeispiel für die Probleme mit der sogenannten "dirty air" und der daraus resultierenden Schwierigkeiten beim Überholen.

Doch davon war an diesem Sonntag überhaupt nichts zu sehen. Die Zuschauer durften sich vieler enger Duelle, speziell an der Spitze, erfreuen. Verstappen gegen das gesamte Feld, Russell gegen die Ferraris und später dann Hamilton gegen Sainz - so macht die Formel 1 Spaß!

Top des Rennens: Max Verstappen

Eine unfassbare Performance des Weltmeisters! Von Platz zehn kommend pflügte der Niederländer von Beginn an durchs Feld, war über die gesamte Renndauer das deutlich schnellste Auto im Feld und krönte seine Leistung mit seinem achten Saisonsieg.

Flop des Rennens: Ferrari

Neues Wochenende, neue Ferrari-Enttäuschung. Mit den Red Bulls auf zehn und elf hatte man eigentlich die perfekten Voraussetzungen, um den Spieß in der WM umzudrehen. Doch die Roten trafen einmal mehr die völlig falschen Entscheidungen im Rennen. Sainz' Strategie war allenfalls mittelmäßig, mit Leclerc auf den Hards schoss man den Vogel ab.

WM-Held und Ferrari-Enttäuschung: Sebastian Vettels Karriere in Bildern © getty 1/38 Sebastian Vettel hat sein Karriereende bekanntgegeben! Zum Ende der Saison 2022 wird der 35-Jährige der Formel 1 den Rücken kehren, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Das teilte Vettel am Donnerstag auf Instagram mit. © getty 2/38 Vier Weltmeistertitel hat Vettel in seiner beeindruckenden Karriere seit seinem F1-Debüt 2007 gesammelt. Er fuhr für Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari und Aston Martin. SPOX zeigt Vettels Karriere in Bildern. © imago 3/38 Die Faszination des Motorsports packt Vettel schon als Kind. Mit Dreieinhalb sitzt er das erste Mal in einem Kart, mit sieben Jahren fährt er seine ersten Rennen. © getty 4/38 2003 wagt der Blondschopf mit dem breiten Grinsen dann den Sprung in die Monoposto-Serie. In der Formel BMW wird er in seinem Debütjahr Zweiter, 2004 holt er mit sagenhaften 18 Siegen in 20 Rennen den Titel. © getty 5/38 Nach dem Aufstieg in die Formel Renault 3.5 wird er 2006 Formel-1-Testfahrer bei BMW Sauber und darf freitags in den Freien Trainings ran. © getty 6/38 Schon bei seinem ersten Trainingseinsatz, beim Großen Preis der Türkei, ist der Teenager der Schnellste. Der erste Rekord. © getty 7/38 Schon damals sein Idol: Michael Schumacher. Mit dem Rekordweltmeister schließt der bekennende Beatles-Fan eine Freundschaft, die über die Rennstrecken dieser Welt hinaus geht. © getty 8/38 Sein erstes F1-Rennen fährt Vettel beim USA-GP 2007 als Ersatz für den verunfallten Robert Kubica. Als damals jüngster Pilot überhaupt (19 Jahre, 350 Tage) gelingt ihm beim Debüt sofort der Sprung in die Punkte. © getty 9/38 Wenig später geht's von BMW zu Toro Rosso. Beim Tochterteam von Red Bull, das Vettel schon seit Kindheitstagen fördert, steht er hoch im Kurs. © getty 10/38 Doch es geht nicht immer bergauf für den Wunderknaben: In Fuji fährt er Mark Webber bei strömenden Regen in die Karre und scheidet aus. Besonders bitter, weil Vettel zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei liegt. © getty 11/38 Doch Vettel verkraftet diesen Rückschlag wie eine Eins. Beim Italien-GP 2008 fährt er sensationell auf Pole und einen Tag später zum Rennsieg - in einem Toro Rosso! Mit 21 Jahren und 73 Tagen ist er damals der jüngste Rennsieger aller Zeiten. © getty 12/38 2009 folgt der logische Aufstieg zu Red Bull - und damit der Beginn einer beispiellosen Ära. Zunächst reicht es aber "nur" zur Vizeweltmeisterschaft hinter Jenson Button im Brawn-GP. © getty 13/38 In der Saison 2009 feiert er seinen zweiten Sieg und den ersten für Red Bull. Beim Rennen in Silverstone gelingt ihm zudem erstmals die schnellste Rennrunde. © getty 14/38 2010 folgt dann der Beginn des "Bullenkriegs". Beim Türkei-GP kollidiert Vettel mit Teamkollege Webber - statt Doppelsieg gibt's den Doppel-Ausfall. © getty 15/38 Das Jahr ist geprägt von Höhen und Tiefen, ehe er beim Abu-Dhabi-GP sensationell zum ersten Weltmeistertitel fährt. Und das, obwohl er nur als WM-Dritter hinter Alonso und Webber ins Rennen ging. © getty 16/38 Unter Tränen feiert er seinen Titel, den er als erster deutscher Fahrer seit Schumacher 2004 holt. Kurios: Vettel führte die Weltmeisterschaft zuvor nicht ein einziges Mal an. © getty 17/38 2011 geht's dann dominant zum zweiten Titel. 11 Siege, 15 Poles (übrigens Rekord) und Grand Slam in Indien stehen am Ende zu Buche. © getty 18/38 2012 erlebt Vettel viele Auf und Abs, holt sich dank einer herausragenden zweiten Saisonhälfte aber den Titel. In Japan, Korea und Indien führt der einstige "Baby-Schumi" drei Rennen in Folge ununterbrochen an - eine Marke, die zuvor Senna zuletzt gelang. © getty 19/38 Das Saisonfinale kann dabei nicht dramatischer sein. Nachdem er in der ersten Runde umgedreht wird, liefert Vettel mit kaputtem Auto eine irre Aufholjagd ab und kürt sich anschließend hinter dem Safety Car zum dritten Mal zum Weltmeister. © getty 20/38 2012 erhält Vettel für seine Erfolge das Silberne Lorbeerblatt. Übergeben wird die Ehrung von Horst Seehofer. © getty 21/38 2013 kommt es dann zum großen Team-Eklat. Seb ignoriert eine interne Absprache und überholt Webber mit einem waghalsigen Manöver. Der Ausspruch "Multi 21" ist seitdem jedem Formel-1-Fan ein Begriff. © getty 22/38 Im selben Jahr gelingt Vettel dann der lang ersehnte Heimsieg. Am Nürburgring gewinnt der Hesse vor den eigenen Fans. © getty 23/38 Später knackt der nun viermalige Weltmeister Vettel mit neun Siegen in Serie eine historische Bestmarke, die von Alberto Ascari aufgestellt wurde. Wem er diese Erfolge zu verdanken hat, weiß er ganz genau. © getty 24/38 2014 beginnt für Vettel erfolgreich - zumindest privat. Im Januar wird er zum ersten Mal Vater. 2015 bringt seine langjährige Freundin Hanna Sprater dann erneut ein Mädchen zur Welt. © getty 25/38 Sportlich läuft es 2014 schlecht. Mit der Einführung der Hybrid-Motoren endet die Erfolgsära von Red Bull. Vor allem Vettel kommt mit der neuen Technik auf keinen grünen Zweig ("Der Sound ist scheiße!"). Auch gegen Teamkollege Ricciardo ist er chancenlos. © getty 26/38 Am Rande des Japan-GPs dann der Paukenschlag: Trotz eigentlich gültigen Vertrags verlässt Vettel Red Bull und wechselt zu Ferrari. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. © getty 27/38 Bei seinem Debüt in Rot wird Vettel Dritter. In Malaysia feiert er dann seinen ersten Sieg für Ferrari, zum Frust der beiden Mercedes-Piloten. © getty 28/38 Nach seinem Sieg in Ungarn triumphiert Vettel in Singapur zum dritten Mal mit der Scuderia. Bei dem Nacht-GP holt er auch seine erste Pole für die Italiener. © getty 29/38 2016 startet Vettel mit großen Zielen in die Saison, um dann aber viele Rückschläge verkraften zu müssen. Ohne Sieg geht das Jahr zu Ende. © getty 30/38 2017 zeigt der Daumen dann zunächst wieder nach oben. Nach acht Saisonläufen führt Vettel die Weltmeisterschaft vor Hamilton an, muss in der zweiten Saisonhälfte aber einige bittere Niederlagen einstecken. Mit dem Titel wird es wieder nix. © getty 31/38 Auch 2018 hatte er die Chance den langersehnten Titel nach Maranello zu bringen. Nach einem famosen Saisonstart stand am Ende jedoch wieder Lewis Hamilton ganz oben. © getty 32/38 Was den Pokalsammler neben seinen Erfolgen ebenfalls auszeichnet? Seine Kreativität bei der Namensgebung seiner Autos. 2008 fuhr er mit "Julie", dann u.a. mit "Luscious Liz", "Randy Mandy", "Kinky Kylie" und "Hungry Heidi". 2017 stand "Gina" am Start. © imago images 33/38 Die Saison 2019 wird zum Tiefpunkt in der Karriere Vettels. Nur ein Sieg in Singapur über die gesamte Saison ist den Ansprüchen der Scuderia deutlich zu wenig. Sein Teamkollege Charles Leclerc wird im Team zur Nummer Eins. © imago images 34/38 In der Corona-Zwangspause dann der Paukenschlag. "Das Team und ich sind zu der Erkenntnis gekommen, dass der gemeinsame Wunsch, über die Saison hinaus weiter zusammenzuarbeiten, nicht mehr besteht", sagte Vettel. © imago images / Action Plus 35/38 2020 schaffte es Vettel in seiner letzten Ferrari-Saison nur einmal aufs Podium und überhaupt nur siebenmal in die Punkteränge. Am Ende steht Platz 13 in der Fahrerwertung - die bis dato schlechteste Platzierung in einer kompletten Saison. © getty 36/38 Mit dem Wechsel zu Aston Martin kamen die alten Erfolge aber nicht mehr zurück. 2021 reichte es immerhin noch zu einem zweiten Rang in Aserbaidschan und letztlich Rang zwölf in der Fahrerwertung. © getty 37/38 Dafür beeindruckt er abseits des Cockpits mit seiner Menschlichkeit und seinem Engagement. In Ungarn posiert er beispielsweise in einem Regenbogen-Shirt, in Silverstone hilft er beim Müllsammeln. © getty 38/38 Doch sportlich gesehen wird es auch 2022 nicht besser. Im Aston Martin kann Vettel nicht mehr um Siege kämpfen. In bislang zwölf Rennen hat er nur 15 Zähler gesammelt. Was ist bis zum Karriereende wohl noch drin?

Formel 1: Der WM-Stand (nach 13 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 258 2 Charles Leclerc Ferrari 178 3 Sergio Perez Red Bull 173 4 George Russell Mercedes 158 5 Carlos Sainz Ferrari 156 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 58 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 41

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 431 2 Ferrari 334 3 Mercedes 204 4 Alpine 99 5 McLaren 95 6 Alfa Romeo 51 7 Haas 34 8 AlphaTauri 27 9 Aston Martin 20 10 Williams 3

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 23 Rennen eingeplant.