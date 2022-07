Formel 1, GP von Ungarn: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Am jetzigen Wochenende noch in Frankreich unterwegs, macht die Formel 1 am nächsten Wochenende Halt zum GP in Ungarn. Alle Infos zum Stopp am Hungaroring, inklusive Datum, Termin, Zeitplan und der Übertragung im TV und Livestream erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Momentan treibt sich die Formel-1-Elite noch im französischen Le Castellet herum, doch bereits am kommenden Wochenende wartet auf die Teams schon das nächste Event - im ungarischen Mogyoród nahe der Hauptstadt Budapest. Seit 1986 ist die Strecke regulärer Austragungsort auf dem aljährlichen Tourzirkus.

Die Fahrer müssen dabei pro Runde circa 4,3 Kilometer zurücklegen. Hochgerechnet auf die 70 Runden ergibt das eine Gesamtstreckenlänge von über 306 Kilometern.

Auch in diesem Rennen wird es selbstverständlich wieder um äußerst wichtige Punkte für die WM-Wertung gehen. Das Dabeisein lohnt sich also für jeden Fan allemal. Wir von SPOX geben Euch alle notwendigen Infos zum Grand Prix.

Formel 1, GP von Ungarn: Datum, Termin, Zeitplan

Dabei gibt es viele verschiedene Informationen zur Veranstaltung, die sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Gemüte führen sollten.

Formel 1, GP von Ungarn: Datum, Termin, Zeitplan

Wie oben beschrieben ist der WM-Stopp in Ungarn für das nächste Wochenende vorgesehen. Der erste wichtige Termin des Wochenendes steht dabei am Freitagnachmittag (29.07.) auf dem Programm: Am 14.00 Uhr müssen die Fahrer das erste Mal zum ersten freien Training auf die Strecke. Am frühen Abend um 18.00 Uhr folgt das zweite freie Training.

Weiter geht's dann am Samstag, wenn um 13.00 Uhr die finale dritte Trainingssession ausgetragen wird. Noch entscheidender wird es um 16.00 Uhr, wenn die Autos zum Qualifying auf die Strecke rollen. Am Sonntag um 15.00 Uhr geht es schließlich endgültig um alles: Zu dieser Uhrzeit beginnt das Rennen auf dem Hungaroring.

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Formel 1, GP von Ungarn: Übertragung im TV und Livestream

Besonders wichtig ist für alle Interessierten natürlich die Übertragung des Spektakels in TV und Livestream.

Die schlechte Nachricht dabei direkt vorab: Im Free-TV wird keins der fünf Teilevents zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat für den GP von Ungarn die exklusiven Übertragungsrechte inne. Der Free-TV-Sender RTL zeigt sich zwar für vier Rennen in diesem Jahr verantwortlich, allerdings gehört die Veranstaltung auf dem Hungaroring nicht dazu.

In Deutschland ist auch der Livestream nur über Sky zu empfangen - entweder über SkyGo oder WOW.

Eine Möglichkeit, wie das Rennwochenende doch kostenfrei verfolgt werden kann, gibt es allerdings. Der österreichische TV-Sender ORF überträgt jede Veranstaltung live, sowohl im TV als auch über die hauseigene ORF-TVthek. Alle deutschen Fans können den Stream mithilfe eines VPN-Dienstes verfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

© getty Auch in Ungarn geht es im Kampf um WM-Punkte wieder ans Eingemachte.

