Bevor es beim GP in Frankreich morgen im Rennen zur Sache geht, wird in der Formel 1 heute das Qualifying ausgetragen. Wer sich die Pole Position sichert, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Die Trainingssessions sind absolviert, ab jetzt geht es beim Grand Prix von Frankreich also zur Sache. Ab 16 Uhr kämpfen die Fahrer heute im Qualifying um die Pole Position - wie das abläuft, könnt Ihr hier in unserem Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für einen Refresh der Seite!

Formel 1: Qualifying beim GP in Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Rennen um die Weltmeisterschaft führt weiterhin der amtierende Titelträger Max Verstappen das Feld an. Vor dem GP von Frankreich hat der Red-Bull-Pilot 38 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc im Ferrari. Von den deutschen Akteuren hat es bislang niemand in die Top-10 geschafft.

Vor Beginn: Um 13 Uhr fand das 3. Freie Training statt, ab 16 Uhr werden die Fahrer dann im Qualifying auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet ihre Runden drehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Großen Preis von Frankreich!

© getty Der Formel-1-Zirkus macht an diesem Wochenende in Frankreich halt.

Formel 1: Qualifying beim GP in Frankreich heute im TV und Livestream

Ihr möchtet das Rennen lieber live und in Farbe sehen? Dann müsst Ihr zu Sky greifen. Der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland nämlich die Exklusivrechte an der Königsklasse im Motorsport. Zum heutigen Qualifying könnt Ihr auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event (HD) rund 30 Minuten vor Beginn einschalten, also um 15.30 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher werden das Geschehen kommentieren.

Die entsprechenden Livestreams könnt Ihr entweder mit Abo via SkyGo empfangen, oder aber mit dem neuen Dienst WOW.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

In Österreich hingegen werden Qualifying und Rennen auch im Free-TV gezeigt, nämlich auf ServusTV. Wie Ihr den Sender auch in Deutschland empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zu guter Letzt gibt es auch noch die Möglichkeit, das Qualifying via F1TV zu sehen - allerdings nur für Bestandskunden. Neue Abonnements können hier nicht mehr abgeschlossen werden.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick