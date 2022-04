Dank einer Sublizenz besitzt RTL die Übertragungsrechte am GP der Emilia-Romagna im italienischen Imola. Dennoch wird der Privatsender nicht das heutige Qualifying übertragen. Aber warum? SPOX klärt auf.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Wie schon im vergangenen Jahr besitzt das Unternehmen Sky auch in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte aller Formel 1-Sessions. Doch eine weitere Sache ist gleichgeblieben: Ebenso wie im letzten Jahr hat Sky auch in dieser Spielzeit wieder insgesamt vier Sublizenzen an den Privatsender RTL verkauft. An jenen Rennwochenenden ist der Bezahlsender somit nicht der einzige Anbieter, der eine Übertragung zur Verfügung stellt.

Einer dieser vier Grand Prix ist der GP der Emilia-Romagna an diesem Wochenende. Entgegen jedweder Erwartungen wird RTL jedoch nicht das komplette Rennwochenende ausstrahlen. Auch das heutige Qualifying wird nicht Teil des RTL-Programms sein. Doch warum eigentlich?

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream

Der Grund hierfür ist so einfach wie simpel: Die vereinbarten Sublizenzen umfassen nun einmal ausschließlich die Hauptrennen am jeweiligen Sonntag. Sowohl die freien Trainings als eben auch die Qualifyings sind nicht Teil der Vereinbarung. Die Ausstrahlungsrechte für diese Events obliegen nach wie vor ausschließlich der Firma Sky.

Ihr wollt wissen, welche Sky-Tarife zur Auswahl stehen? Hier gibt's die Antwort darauf.

Die folgenden Rennen werden neben dem Rennen von Imola ebenfalls bei RTL gezeigt:

SIlverstone, England (03. Juli)

(03. Juli) Zandvoort, Niederlande (04. September)

(04. September) Sao Paulo, Brasilien (13. November)

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream - Liveticker bei SPOX

Auch wenn Ihr kein Sky-Abonnement besitzt, könnt Ihr das Qualifying live erleben. Ermöglicht wird das durch den SPOX-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Emilia-Romagna

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream - Der Zeitplan am Rennwochenende

Session Tag Uhrzeit 1. freies Training Freitag, 22. April 13.30 Uhr Qualifying (für Sprint) Freitag, 22. April 17.00 Uhr 2. freies Training Samstag, 23. April 12.30 Uhr Sprint Samstag, 23. April 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 24. April 15.00 Uhr

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream - Alle Infos zum GP der Emilia-Romagna im Überblick

Rennen: GP von Emilia-Romagna

GP von Emilia-Romagna Stadt: Imola (Italien)

Imola (Italien) Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Länge: 4,909 Kilometer Kurven: 19 Rundenrekord: 1:15,484 (Lewis Hamilton, 2020)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream - Der Rennkalender