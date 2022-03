An diesem Wochenende ist der Formel 1-Zirkus zu Gast in Dschidda. Und am heutigen Abend steht das Rennen im Wüstenstaat auf dem Programm. Den gesamten GP in Saudi-Arabien könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Nach dem Saisonauftakt in Bahrain geht es für die Formel 1 an diesem Wochenende direkt weiter mit dem GP von Saudi-Arabien. Kann Ferrari seinen Erfolg vom letzten Wochenende wiederholen oder schlägt Weltmeister Max Verstappen heute zurück? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Formel 1: Rennen beim GP in Saudi-Arabien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es herrscht Ausnahmezustand in der Formel 1! Am Freitag Abend, kurz vor dem 2. Freien Training, gab es eine Explosion in einer Ölraffiniere nahe der Rennstrecke in Dschidda. Die Sicherheit an der Rennstrecke wurde in Frage gestellt, da jemenitische Huthi-Rebellen die Raffinerie des Ölkonzerns Aramco angriffen - ein großer Sponsor in der Formel 1. Letztendlich entschieden sich die Verantwortlichen das Rennwochenende jedoch wie gewohnt fortzusetzten.

Vor Beginn: Am gestrigen Samstag holte überraschenderweise Red Bull-Pilot Sergio Pérez die Poleposition. Hinter ihm reihen sich die beiden Ferraris von Charles Leclerc und Carlos Sainz ein. Max Verstappen wird vom vierten Startplatz aus das Rennen beginnen. Sehr enttäuschend verlief das gestrige Qualifying auch für Lewis Hamilton - der siebenfache Weltmeister hatte kurioserweise das Q2 verpasst, weshalb er heute lediglich den 16. Startplatz einnehmen wird.

Vor Beginn: Das Rennen in Dschidda beginnt heute um 19.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des GP in Saudi-Arabien.

Formel 1: Rennen beim GP in Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt Sky das Rennen beim GP in Saudi-Arabien heute live und in voller Länge ab 17.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD). Für den Kommentar sind bei dem Pay-TV-Sender heute wie gewohnt Sascha Roos und Ralf Schumacher zuständig. Im Livestream könnt Ihr das Rennen bei Sky heute ebenfalls verfolgen. Das Sky Ticket und die Sky Go-App bieten Euch die Möglichkeit dazu.

Im Free-TV zeigt Servus TV den GP in Saudi-Arabien am heutigen Abend in Österreich. Die Vorberichte zum Rennen beginnen bei Servus TV heute um 17.15 Uhr. Der österreichische Privatsender zeigt zudem das Rennen im kostenlosen Livestream. Dort könnt Ihr das Spektakel ebenfalls live und vollumfänglich sehen. Hier erfahrt Ihr wie Ihr Servus TV auch in Deutschland empfangen könnt. Der Rennstart erfolgt heute um 19.00 Uhr.

Formel 1: Die Startaufstellung