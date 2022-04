Zum insgesamt 30. Mal gastiert der Formel 1-Zirkus im italienischen Imola. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das heutige Qualifying live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Einige werden sich jetzt natürlich die Frage stellen: Warum findet ein Formel 1-Qualifying denn bereits am Freitag statt? So dient der erste Tag eines Rennwochenendes normalerweise nur für die freien Trainings ein und zwei. Der Grund hierfür ist das Sprintrennen, welches am Samstag ausgetragen wird. Als eines von lediglich drei Sessions dieser Art (in 2022) werden die Startplätze des Hauptevents am Sonntag mittels eines kleineren Rennens über knapp 20 Runden festgelegt. Das heutige Qualifying bestimmt hingegen die Startplätze des morgigen Sprints. Man könnte es demnach auch als Qualifying des Qualifyings bezeichnen.

Formel 1, Übertragung: Qualifying beim GP von Imola heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan des Rennwochenendes

Event Datum Beginn 1. Freies Training Freitag, 22. April 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 22. April 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. April 12.30 Uhr Sprintrennen Samstag, 23. April 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 24. April 15.00 Uhr

© getty Sieger 2021: Red Bull-Pilot Max Verstappen hat den GP von Emilia-Romagna im letzten Jahr gewonnen.

Formel 1, Übertragung: Qualifying beim GP von Imola heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Qualifying am heutigen Tag besitzt das Unternehmen Sky. Wer sich die Session im linearen TV oder via Livestream zu Gemüte führen möchte, benötigt das entsprechende Abonnement. Welcher Tarif erforderlich ist und wann die Ausstrahlung beginnt, erklären wir Euch im folgenden.

Formel 1, Übertragung: Qualifying beim GP von Imola heute live im TV

Wer sich das Event im geradlinigen Fernsehen anschauen möchte, braucht zwei Dinge: Den Sky Q-Receiver sowie eines der zur Auswahl stehenden Sport-Pakete. Beides zusammen bekommt Ihr derzeit ab einem Preis von 20,40€ pro Monat im Jahrestarif. Neben allen Formel 1-Sessions dieser Saison bekommt Ihr damit auch Zugriff auf alle Spiele der englischen Premier League, des DFB-Pokals sowie eine Vielzahl an Großevents der Sportarten Tennis und Golf. Weitere Informationen zum Angebot bekommt Ihr hier.

Wenn Ihr bereits ein solches Paket abonniert habt, müsst Ihr nichts weiter tun als zur gegebenen Zeit den Kanal Sky Sport F1 (HD) aufzurufen. Den Beginn der Ausstrahlung hat man auf _ Uhr datiert.

Formel 1, Übertragung: Qualifying beim GP von Imola heute im Livestream

Ihr wollt Euch das Event lieber im Livestream zu Gemüte führen? Dann stellt Euch Sky vor die Wahl: Entweder Sky Go oder Sky Ticket.

Die App Sky Go ist Teil der zuvor beschriebenen Sport-Pakete. Alle Inhalte, die Ihr für das lineare Fernsehen gebucht habt, könnt Ihr darüber auch von unterwegs aus bestaunen. Das Beste daran: Die Zusatzfunktion kostet Euch keinen Cent mehr. Wer nun also bereits Inhaberin oder Inhaber des Angebots ist, sollte sich schleunigst die Sky Go-App herunterladen.

Die Plattform Sky Ticket bietet hingegen den Vorteil sehr viel schneller und unkomplizierter zu sein. So ist es hier im Gegensatz zu den Sport-Paketen möglich, schon nach einem Monat wieder zu kündigen. Zudem braucht Ihr nicht auf die Lieferung des Receivers zu warten. Einfach anmelden, buchen und losstreamen heißt hier die Devise. Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt bei 29,99€, das Jahresabo ist derzeit zu einem Rabattpreis von nur 19,99€ pro Monat zu haben.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung: Qualifying beim GP von Imola heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Sky-Abonnement, wollt Euch aber dennoch nichts vom Qualifying entgehen lassen? Dann schaut doch gerne einmal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Emilia-Romagna

Formel 1, Übertragung: Qualifying beim GP von Imola heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Rennen: Großer Preis von Emilia-Romagna

Großer Preis von Emilia-Romagna Austragungsort: Imola in Italien

Imola in Italien Piste: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Rundendistanz: 4.909 Meter Kurven: 19 Rundenrekord: 1:15,484 (Lewis Hamilton, 2020)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Formel 1, Übertragung: Qualifying beim GP von Imola heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der WM-Stand