In der Formel 1 findet heute das Qualifying zum Sprintrennen vor dem GP in Imola statt. SPOX begleitet es im Liveticker.

Mit dem Qualifying bereits am heutigen Freitag wird in der Formel 1 die Startformation für das Sprintrennen am Samstag ermittelt. SPOX begleitet das Zeitfahren vor dem GP von Imola.

Formel 1: Qualifying beim GP von Imola heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Noch einmal zur Erklärung: Mit dem heutigen Qualifying wird die Startaufstellung zum Sprintrennen, das vergangene Saison eingeführt wurde und nur bei wenigen Rennen angewandt wird, ermittelt. Dieses steigt dann am Samstag (16.30 Uhr) und dort werden die Fahrer nochmals die Möglichkeit haben, Plätze gut zu machen. Das Ergebnis des Sprintrennens ist dann zugleich die finale Startaufstellung für den GP am Sonntag.

Vor Beginn: Nach der knapp zweiwöchigen Pause im Anschluss an den Grand Prix in Australien geht es in der Formel 1 dieses Wochenende in Imola (Emilia-Romagna, Italien) weiter. Das Besondere daran: Es kommt mal wieder der Modus mit dem Sprintrennen zum Einsatz. Heißt: Nach dem ersten freien Training (13.30 Uhr) findet bereits am heutigen Freitag das Qualifying statt. Los geht es damit um 17 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Formel 1: Qualifying beim GP von Imola heute live im TV und Livestream

Der GP von Imola ist eines der wenigen Rennen, die diese Saison auch live im Free-TV bei RTL übertragen werden. Das bedeutet allerdings, das dann wirklich nur der GP zu sehen ist, die Trainings, das Qualifying und das Sprintrennen darf RTL nicht zeigen.

Zu sehen bekommt Ihr das heutige Qualifying also bloß bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat die komplette F1-Saison exklusiv im Programm. Sendungsstart ist um 16.30 Uhr, kommentieren werden Sascha Roos und Ralf Schumacher. Via Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr das Geschehen auch im Livestream verfolgen.

