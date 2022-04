Es ist soweit, in der Formel 1 steht heute das Rennen beim Großen Preis von Australien an! Mit unserem Liveticker könnt Ihr Euch zum GP in Melbourne auf dem Laufenden halten.

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende nach zweijähriger Pause erstmals wieder Halt in Melbourne, wo der Grand Prix von Australien ausgetragen wird. Hier findet Ihr den GP im Liveticker

Formel 1: Rennen beim GP von Australien heute im Liveticker

Vor Beginn: Beim gestrigen Qualifying hat sich Charles Leclerc im Ferrari die Pole Position vor den beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez gesichert. Lewis Hamilton landete auf Rang 5, die beiden Deutschen, Mick Schumacher und Sebastian Vettel, starten von den Positionen 15 und 17.

Vor Beginn: Das Rennen in Melbourne startet um 7 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum GP von Australien!

Formel 1: Rennen beim GP von Australien heute im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV wird das Rennen in Australien heute nicht übertragen, allerdings kann von einigen Wohnorten in Deutschland die österreichische Sendung des ORF empfangen werden. Wie das geht, könnt Ihr hier nachlesen.

Für alle anderen bleibt wie bei gewohnt Sky, der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an sämtlichen Sessions dieser Saison. Ab 5.30 Uhr könnt Ihr bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD einschalten, kommentiert wird das Rennen von Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Wenn Ihr bereits ein Sky-Abo besitzt, könnt Ihr das Rennen auch via Sky Go streamen, alle anderen können das SkyTicket buchen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Australien heute im Liveticker - Die Startaufstellung