Nach dem kontroversen Sieg von Max Verstappen in Spa-Francochamps will WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton in der Heimat seines ärgsten Konkurrenten zurückschlagen. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Heute wird endlich, nach einjähriger Verspätung, die neu gestaltete Strecke in Zandvoort von der Formel 1 eingeweiht. Hier erfahrt Ihr, wer das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker überträgt.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für das Rennen liegen bei mehreren Sendern. In Deutschland zeigt Sky alle Rennen live im TV und im Livestream. Dazu benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Ausgewählte Rennen werden jedoch auch im Free-TV, bei RTL gezeigt.

Das nächste Rennen, welches RTL im Free-TV zeigen wird, ist das Rennen in Monza. In Österreich wechseln sich der ORF und ServusTV mit der Übertragung ab. Mit einem F1TV- Abonnement könnt Ihr auch die Rennen im Livestream verfolgen. Dafür ist jedoch ein Abonnement seit Beginn der Saison nötig.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute live im kostenlosen Livestream

Für alle Formel 1-Fans gibt es allerdings eine kostenlose Alternative zu den Pay-TV-Angeboten. Das ORF zeigt das Rennen in voller Länge im kostenlosen Livestream. Hierfür benötigt Ihr jedoch eine VPN-Verbindung aufgrund des Geoblockings. Wie Ihr das Rennen aber trotzdem live und kostenlos schauen könnt, zeigen wir Euch hier.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute live im TV

Für alle Formel 1-Liebhaber bietet Sky eine umfassende Übertragung an. Seit dieser Saison gibt es beim Münchner Bezahlsender einen eigenen Kanal für die TV-Ausstrahlung. Dort könnt Ihr alle Rennen live im TV sehen. Um das ganze Rennen live zu sehen, benötigt Ihr ein gültiges Sky-Abonnement.

Die Vorberichte für das Rennen starten heute um 13.30 Uhr. Wie gewohnt wird das Spektakel von Sascha Roos kommentiert. An seiner Seite dient auch dieses Mal Ralf Schumacher als Experte. Vor Ort sind des Weiteren Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute im Livestream

Wer das Rennen in Zandvoort heute beispielsweise von unterwegs aus streamen möchte, kann auf diverse Angebote zurückgreifen. Zum einen könnt Ihr mit einem gültigen Sky-Abo mit der Sky Go-App das ganze Rennen live verfolgen.

Einen hauseigenen Livestream bietet die Formel 1 auch selbst an. Mit der F1TV-App könnt Ihr auch dort das Rennen in voller Länge live verfolgen, dafür benötigt Ihr jedoch ein Abonnement seit Beginn dieser Saison. Eine aktuelle Registrierung ist für Neukunden nur in Österreich möglich.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke im Überblick

Streckenname: Circuit Park Zandvoort

Streckenlänge: 4,252 km

Runden: 72

Distanz: 306,144 km

Streckenrekord: 1:16.538 (Alan Prost, 1985)

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Pierre Gasly AlphaTauri 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Carlos Sainz Ferrari 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 Esteban Ocon Alpine 9 Fernando Alonso Alpine 10 Daniel Ricciardo McLaren 11 George Russell Williams 12 Lance Stroll Aston Martin 13 Lando Norris McLaren 14 Nicholas Latifi Williams 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 Sergio Perez Red Bull 17 Sebastian Vettel Aston Martin 18 Robert Kubica Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas F1 20 Nikita Mazepin Haas F1

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute im Liveticker

Wie gewohnt könnt Ihr das Rennen bei uns im Liveticker verfolgen. SPOX verfolgt alle Rennen der Saison für euch live, darunter auch den GP der Niederlande. So seid Ihr jederzeit bestens informiert, was das Geschehen auf der Strecke betrifft.

Hier kommt Ihr zum Liveticker des Formel 1-Rennens in Zandvoort.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute live im TV, Livestream und Liveticker - So steht es in der WM

Der WM-Kampf in der Formel 1 ist so offen wie schon lange nicht mehr. Seit Beginn der Saison liefern sich Titelverteidiger Lewis Hamilton und sein ärgster Konkurrent Max Verstappen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone der Formel 1.

Nicht zuletzt durch einen kuriosen Start-Ziel-Sieg in Spa-Francochamps, hat Max Verstappen den Rückstand auf Lewis Hamilton verkürzen können. Dieser ist gewillt ausgerechnet im Heimatland seines ärgsten Widersachers zurückzuzuschlagen.

Schon letztes Jahr hätte die Formel 1 in Zandvoort zu Gast sein sollen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde das Rennen jedoch abgesagt. Die einheimischen Fans werden Ihren Lokalhelden sicherlich umso frenetischer anfeuern, da Max Verstappen mit einem Sieg in seinem Heimatland an Lewis Hamilton in der Meisterschaft wieder vorbeiziehen kann.