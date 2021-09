In der Formel 1 steht heute das Rennen beim Grand Prix der Niederlande an. Hier bei SPOX könnt Ihr das gesamte Spektakel im Liveticker verfolgen.

Die Formel 1 macht Halt in Zandvoort. Kann der Niederländer Max Verstappen bei seinem Heimrennen triumphieren oder baut Lewis Hamilton seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Max Verstappen hat sich bei seinem Heimrennen die Pole Position gesichert. Der Red-Bull-Pilot startet das Rennen vor dem WM-Führenden Lewis Hamilton. In der zweiten Startreihe befinden sich Valtteri Bottas und Pierre Gasly.

Vor Beginn: Das Rennen auf dem Circuit Park Zandvoort an der niederländischen Küste beginnt um 15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Rennen beim Grand Prix der Niederlande.

Formel 1: Rennen beim GP der Niederlande heute im TV und Livestream

Auch für das Rennen beim GP der Niederlande ist Sky verantwortlich. Der Pay-TV-Sender bietet das Event auf dem Sender Sky Sport F1 HD an. Die Übertragung dafür beginnt bereits um 13.30 Uhr. Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleiten Euch dabei von Anfang bis zum Ende.

Wer zudem das Rennen im Livestream verfolgen möchte, kann dies mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket machen.

Formel 1: Die Startaufstellung für das Rennen beim GP der Niederlande