Formel 1: Freie Trainings beim Steiermark-GP JETZT im Liveticker

Auf dem Red-Bull-Ring finden heute die beiden ersten Freien Trainings zum Großen Preis der Steiermark statt. Hier könnt Ihr beide Sessions im Liveticker verfolgen.

An diesem Wochenende ist die Formel 1 in der Steiermark zu Gast. Wer kommt beim 1. und 2. Training am besten mit der Strecke zurecht? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Formel 1: 1. Freies Training beim Steiermark-GP JETZT Liveticker Rang Fahrer Zeit/Rückstand 1 Max Verstappen 1:06.511 2 Pierre Gasly +0.129 3 Sergio Perez +0.289 4 Lewis Hamilton +0.545 5 Esteban Ocon +0.574

Neue beste Runde von Max Verstappen: Es klappt aber schnell mit der nächsten schnellen Runde. Verstappen legt mit einer 1:06.581 nach. Neuer Zweiter ist Pierre Gasly, mit einem hauchdünne Rückstand von 0,059 Sekunden.

Boxenfunk Max Verstappen: Auch Max Verstappen wurde seine Runde zuletzt gestrichen. Als er das über Funk erfährt, antwortet er trocken: "Herrlich!"

Aufpassen auf Tracklimits: An diesem Wochenende heißt es auch einmal mehr auf die Tracklimits achten. Wer die überfährt, dem wird die Runde gestrichen. Zuletzt erwischt hatte es Pierre Gasly, der dadurch von Platz zwei auf Position zwölf zurückgereicht wird.

Aston Martin zurück an der Box: Während andere hier noch fleißig ihre Runden drehen sind die beiden Aston Martin-Fahrer schon zurück in ihren Garagen. Momentan steht für Lance Stroll Position elf zu Buche, Vettel ist Zwölfter.

Verstappen legt zu: Die Zeiten an der Spitze werden immer niedriger. Nachdem vorhin kurzzeitig mal wieder Hamilton vorne war, ist es wenig später wieder Max Verstappen mit einer 1:06.936.

Neue beste Runde von Max Verstappen: Es dauert nicht lange, dann findet sich Verstappen auch auf der ersten Position der Ergebnisliste wieder. Eine 1:07.454 war der Niederländer gefahren. 0,355 Sekunden war er damit schneller als vorhin Hamilton. Vettel liegt nach seiner ersten Runde auf Platz acht.

Neue beste Runde von Lewis Hamilton: Lewis Hamilton setzt eine neue Rundenbestzeit mit einer 1:07.809 und geht jetzt erst einmal mit einem großen Vorsprung an die Spitze. Doch wie lange bleibt es dabei? Verstappen ist auf einer schnellen Runde.

Erste Rundenzeiten stehen: Die ersten Rundenzeiten stehen inzwischen. Momentan führt Lando Norris mit einer 1:08.864 vor Pierre Gasly und Charles Leclerc.

Gelbe Flagge: Es gibt kurz Gelbe Flaggen. Robert Kubica hatte in Kurve 3 das Heck des Alfa Romeo verloren.

Es füllt sich schnell: Die Strecke füllt sich nach und nach mit immer mehr Fahrern. Zu Beginn sind die Medium und Hard im Einsatz.

Start 1. Training: Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Spielberg ist erfolgt. Zu den ersten Fahrern auf der Strecke gehört Robert Kubica im Alfa Romeo, der im 1. Training das Auto von Stammfahrer Kimi Räikkönen übernimmt.

Vor Beginn: Der Red Bull Ring besitzt ein interessantes Streckenlayout. Die maximale Steigung liegt bei zwölf Prozent, das maximale Gefälle bei 9,3 Prozent. Drei lange Geraden und schnelle Kurven fordern Fahrer und Boliden gleichermaßen heraus. Die Strecke gehört neben Baku zu den schnellsten Stationen im Kalender der Formel 1. Besonders auf einer Runde könnte es daher richtig eng zugehen.

Vor Beginn: Nicht nur auf der Strecke ist das Duell zwischen Mercedes und Red Bull Dauerthema. Auch neben der Strecke geraten die Teams immer wieder aneinander. Nachdem seit Frankreich strengere Regeln bezüglich des Heckflügels gelten, was vor allem den "Flexiwing" von Red Bull betrag, geht es jetzt um einen möglichen flexiblen Frontflügel bei Mercedes. Bei Red Bull erwartet man von der FIA nun eine ähnliche Entscheidung wie beim Heckflügel.

Vor Beginn: Nur wenige Tage nach dem spannungsgeladenen Rennen in Frankreich steht der erste Teil beim Spielberg-Doppel-Header an. Die Favoritenrolle liegt nach drei Siegen klar bei Red Bull. So sieht das auch Mercedes, die Spielberg zu einer ihrer Angststrecken erklären und bislang noch keine Antwort auf die Stärke der Red Bull gefunden hatten. Im letzten Jahr allerdings gewannen hier zweimal Mercedes. Zu sicher sein darf man sich bei den Bullen auf der Hausstrecke also nicht.

Vor Beginn: Das 3. Freie Training ist für Samstag, 12 Uhr, vorgesehen. Ab 15 Uhr findet dann das Qualifying statt.

Vor Beginn: Gefahren wird auf dem Red-Bull-Ring. Dieser ist 4,326 Kilometer lang. Am Sonntag müssen die Piloten beim Rennen 71 Runden zurücklegen. Das entspricht einer Renndistanz von 307,020 Kilometern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des 1. und 2. Freien Trainings in Spielberg! Das 1. Freie Training vor dem GP der Steiermark am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr, das 2. Freie Training um 15 Uhr.

