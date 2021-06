Die Formel 1 macht in diesem Jahr gleich zweimal nacheinander in Spielberg, Österreich, Halt. Hier erfahrt Ihr die Gründe dafür.

Mit einem Blick auf den diesjährigen Formel-1-Kalender wird offensichtlich, dass wie auch im vergangenen Jahr heuer der Grand Prix in Spielberg zweimal, noch dazu nacheinander, gefahren wird. Sowohl am 27. Juni als auch am 4. Juli sind die Piloten auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark (Österreich) unterwegs.

Formel 1: Darum finden in Spielberg zwei F1-GPs nacheinander statt

Die doppelte Ansetzung hat vor allem mit dem Grand Prix der Türkei zu tun. Denn eigentlich war dieser für den 13. Juni als Ersatz für den bereits ausgefallenen Kanada-Grand-Prix geplant gewesen. Aufgrund der Corona-Reiserestriktionen musste das Rennen in Istanbul jedoch ebenfalls abgesagt werden.

Daraufhin wurde der eigentlich für den 27. Juni geplante Frankreich-GP um eine Woche nach vorne verschoben. Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet fahren die F1-Fahrer also bereits am 20. Juni.

Zum bereits längere fixierten Termin in Österreich am 4. Juli ist danach auch noch der zweite GP von Spielberg am 27. Juni dazugekommen. So hat Red Bull in dieser Saison gleich zwei Heimrennen.

Formel 1: Die beiden Rennen in Spielberg live im TV und Livestream

Zwar überträgt RTL auch in dieser Saison vier Rennen live und in voller Länge, die beiden Österreich-GPs zählen jedoch nicht dazu. Deutsche Motorsportfans können also nur beim Exklusivrechteinhaber Sky die Rennen im Pay-TV und im Livestream (via SkyGo oder SkyTicket) sehen.

Eine kleine Ausnahme gibt es bei der Übertragung in Deutschland jedoch zu beachten: Es besteht nämlich auch für deutsche Fans die Möglichkeit, die österreichischen Free-TV-Sender ORF und ServusTV, die beide für die Übertragung der Heim-GPs in Österreich zuständig sind, zu empfangen.

Formel 1: Die beiden Rennen in Spielberg im Liveticker

Ansonsten können alle, die keinen Zugang zu Sky oder den österreichischen Sendern haben, die beiden Rennen im Liveticker bei SPOX verfolgen. Damit verpasst Ihr auch garantiert nichts.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick