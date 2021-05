Formel 1: 3. Freies Training Monaco heute im Liveticker

In Monaco findet das 3. Freie Training zum Großen Preis von Monte Carlo beim fünften Grand Prix der Formel-1-Saison 2021 statt. Hier könnt Ihr die Jagd nach der besten Rundenzeit im Liveticker verfolgen.

Drittes Freies Training zum Großen Preis von Monaco. Geben Lewis Hamilton und Max Verstappen in der letzten Trainingseinheit richtig Gas und setzen ein Ausrufezeichen vor dem Qualifying am Nachmittag? In unserem Liveticker halten wir Euch auf dem Laufenden.

Formel 1: 3. Freies Training in Monaco heute im Liveticker - Vor Beginn:

Vor Beginn: Ein Ausrufezeichen konnte am Donnerstag Ferrari setzen. Charles Leclerc und Carlos Sainz hatten im 2. Training die Nase vorn und konnten sich souverän gegen die Platzhirsche von Mercedes und Red Bull durchsetzen. Lewis Hamilton war auf dem dritten Rang gelandet und hatte vier Zehntel Rückstand zu Leclerc. Verstappen fand sich auf Position vier vor Valtteri Bottas wieder.

Vor Beginn: Bei den ersten beiden Trainingseinheiten am vergangenen Donnerstag begegneten sich die WM-Kandidaten Lewis Hamilton und Max Verstappen auf Augenhöhe. Mercedes-Star Hamilton war bei seiner besten Runde sieben Tausendstelsekunden schneller als Verstappen im Red Bull. Ferrari-Pilot Charles Leclerc setzte in 1:11,684 Minuten die Tagesbestzeit vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (0,112), Hamilton und Verstappen.

Vor Beginn: Das 3. Freie Training auf dem Stadtkurs beginnt um 12 Uhr, ehe um 15 Uhr dann das Qualifying ansteht.

Vor Beginn: Herzlichen Willkommen zum 3. Freien Training der Formel 1 in Monaco.

Formel 1: 3. Freies Training in Monaco heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das 3. Freie Training nicht übertragen. Dafür zeigt es der Pay-TV-Sender Sky auf dem neu geschaffenen Sender Sky Sport F1 ab 11.45 Uhr. Als Sky-Kunden könnt Ihr das 3- Freie Training auch im Livestream verfolgen, das geht via Sky Go. Wer kein Abo hat, kann sich bei Sky Ticket bedienen.

