Formel 1: 1. Freies Trainings in Monaco JETZT live im Liveticker

In der Formel 1 stehen heute die Freien Trainings in Monaco an. Welcher Fahrer bringt am meisten Speed auf den Kurs? Hier könnt Ihr die Trainings im Liveticker verfolgen.

Ausnahmsweise werden das 1. und das 2. Freie Training beim GP von Monaco bereits am Donnerstag abgehalten. Dies hat eine lange Tradition in der Formel 1. Die Hintergründe dazu erfahrt Ihr hier.

Formel 1: Freie Trainings in Monaco - Top 5 Führender Carlos Sainz 2. Platz Lewis Hamilton 3. Platz Max Verstappen 4. Platz Valtteri Bottas 5. Platz Sergio Perez

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: 1. Freies Training in Monaco JETZT im Liveticker

Gelbe Flagge

Es gibt Gelbe Flaggen. Fernando Alonso kommt nicht um die letzte Kurve und berührt die Mauer. Er kann weiterfahren, doch der Frontflügel ist beschädigt. Da wird er jetzt aufpassen müssen. "Pass auf, dass er am Auto bleibt", funkt ihm die Box zu.

Hamilton knapp hinter Sainz

Derweil hat sich Lewis Hamilton deutlich näher an Sainz herangerobbt. Nur noch 0,016 Sekunden liegen zwischen ihm und dem führenden Spanier.

Boxenfunk George Russell

"Die Bremsbalance ist furchtbar schlecht", funkt George Russell an seine Box. Er bekommt über Funk durchgegebene, welche Einstellungen er ändern soll, um das Problem zu beheben.

Stroll springt nach vorne

Lance Stroll war lange im hinteren Mittelfeld zu finden, jetzt hat sich der Kanadier in die Top Ten geschoben. Zu Teamkollege Vettel hat er aber weiterhin einen recht ordentlichen Rückstand.

Wo liegt Mick Schumacher?

Mick Schumacher ist aktuell im hinteren Feld der Tabelle zu finden. 3,2 Sekunden fehlen ihm zur Bestzeit von Sainz. Für ihn heißt es aber zunächst einmal, sich langsam an die Strecke heranzutasten.

Auch mit Medium bleibt Mercedes dahinter

Valtteri Bottas und Lewis Hamilton haben beide inzwischen auf Medium gewechselt, an die Zeit von Sainz kommen sie aber dennoch nicht heran. 0,7 Sekunden beträgt der Vorsprung des Spaniers zu seinem ersten Verfolger Hamilton.

Guter Start für Vettel

Bei Sebastian Vettel verläuft der Start in das Monaco-Wochenende momentan richtig gut. Er liegt aktuell auf der vierten Position. Wie viele im Feld ist der Heppenheimer zunächst auf der härtesten Mischung.

Hamilton tauscht den Reifen

Lewis Hamilton war gerade an seiner Box und hat seine Hard-Mischung gegen einen Mediumreifen eingetauscht. Mit dieser Mischung liegt Sainz derzeit auf der ersten Position.

Leclerc in der Box

Charles Leclerc gehört zu den wenigen Fahrern, die momentan an der Box stehen. Der Monegasse hatte vor einigen Minuten komische Geräusche an seinem Motor gemeldet. Nun ist klar, dass es einen Schaden am Getriebe gibt. Ärgerlich, denn damit wird er viel Trainingszeit verlieren.

Neue beste Runde von Carlos Sainz

Die Zeiten purzeln weiter und bisher kann sich niemand wirklich lange an der Spitze halten. Inzwischen führt wieder Carlos Sainz, der eine 1:13.639 fahren konnte.

Neue beste Runde von Lewis Hamilton

Lewis Hamilton hat derweil die aktuelle Bestzeit noch einmal herunterdrücken können. Er führt nun mit einer 1:15.858. Richtig gut lief die Runde auf für Vettel, der neuer Zweiter ist.

Boxenfunk Valtteri Bottas

Da alle auf der Strecke sind, ist Verkehr natürlich immer ein Thema. Valtteri Bottas beschwert sich über Funk, dass ihm Lando Norris im Weg steht.

Neue beste Runde von Carlos Sainz

Wenige Minuten später ist Räikkönen bereits auf Platz neun zurückgereicht worden. Neuer Führende ist Carlos Sainz mit einer 1:16.241. Die Konkurrenz liegt deutlich dahinter.

Erste Rundenzeiten stehen

Die ersten Fahrer haben bereits eine schnelle Runde hingestellt. Aktuell liegt Kimi Räikkönen mit seinem Alfa Romeo an der Spitze. Hinter ihm rangiert Russell. Da wird sich in den nächsten Minuten aber sicherlich einiges tun.

Alle sind unterwegs

Lewis Hamilton ist der letzte Fahrer, der gerade seinen Boliden auf die Strecke von Monaco lenkt. Es wird also gleich zu Beginn ordentlich voll werden. In den Reifenmischungen ist es buntgemischt. Einige sind auf der härtesten Mischung, andere benutzen Soft. Auf dem Medium sind die beiden Ferrari-Fahrer.

Start 1. Training

Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Monte Carlo ist erfolgt! Die ersten Fahrer sind bereits auf der Strecke, darunter unter anderem Mick Schumacher im Haas.

Formel 1: Freie Trainings in Monaco heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Ausgangslage

Vor dem traditionsreichen Grand Prix in Monaco hat Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft die Nase vorn. Auf einem Punktepolster ausruhen kann sich der Brite aber keinesfalls. Nur 14 Punkte Rückstand hat Max Verstappen als Zweiter der Fahrer-WM. Valtteri Bottas liegt mit 47 Punkten auf dem dritten Rang vor Lando Norris im McLaren, der 41 Zähler in der bisherigen Saison einfahren konnte. Sebastian Vettel und Mick Schumacher haben noch keine WM-Punkte.

Was ist für Vettel drin?

Der Trend bei Sebastian Vettel geht leicht nach oben, wenn auch noch keine Punkte in dieser Saison möglich waren. Auf der "Fahrerstrecke" Monaco könnten die Nachteile des Aston Martin in Sachen Performance nicht so ins Gewicht fallen, allerdings gilt das Arbeitsfahrzeug des Heppenheimers auch als besonders unruhig, was im winkeligen Stadtkurs alles andere als ein Vorteil ist.

Nur Tsunoda kennt Strecke nicht

Unter den Formel-1-Rookies ist einzig Yuki Tsunoda noch ohne Vorkenntnisse, was die Streckenführung in Monaco angeht. Der Japaner war hier auch in den Nachwuchsklassen noch nie gefahren. Mick Schumacher und Nikita Mazepin hingegen waren 2019 mit der Formel 2 auf dem Stadtkurs zu Gast und können zumindest auf etwas Erfahrung bauen, was die herausfordernde Strecke betrifft. Wie viel ihnen das mit der schwierigen Balance des Haas nutzt, bleibt aber abzuwarten.

Vor Beginn:

In wenigen Minuten gehen die Ampel erstmals in diesem Jahr in Monte Carlo auf Grün. Und das Wetter spielt absolut mit. Es ist sonnig und wir haben 22 Grad Celsius. Beste Bedingungen also für zwei gute Sessions heute.

Vor Beginn:

Bei der letzten Auflage des Grand Prix von Monaco 2019 gewann Lewis Hamilton. Und auch in diesem Jahr ist der Weltmeister wieder der Favorit. Doch auch sein ärgster Verfolger Max Verstappen sollte ein Wörtchen mitreden können, zumal er 2018 in Monaco den noch heute gültigen Streckenrekord gefahren hat.

Vor Beginn:

Das erste Freie Training beginnt heute um 11.30 Uhr, dieses geht bis 12.30 Uhr. Der zweite Durchgang steht dann um 15 Uhr an, um 16 Uhr sollten alle Fahrer durch sein.

Vor Beginn:

Herzlichen Willkommen zu den Freien Trainings in der Formel 1. Gefahren wird im Fürstentum von Monaco.

© getty Monte Carlo ist der Austragungsort des Großen Preis von Monaco.

Formel 1: Freie Trainings in Monaco heute im TV und Livestream

Sky zeigt das 1. und 2. Freie Training in Monaco live. Auch das 3. Freie Training, das Qualifying und das Rennen laufen auf dem neu geschaffenen Sender Sky Sport F1. Als Sky-Kunden könnt Ihr die Trainings auch im Livestream verfolgen, das geht via Sky Go. Wer kein Abo hat, kann sich bei Sky Ticket bedienen.

Im Free-TV ist das Geschehen aus Monaco dagegen nicht zu sehen.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Grand Prix Strecke Sieger 28. März 17 Uhr Bahrain Bahrain International Circuit (Sakir) Lewis Hamilton 18. April 15 Uhr Emilia-Romagna Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) Max Verstappen 2. Mai 16 Uhr Portugal Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) Lewis Hamilton 9. Mai 15 Uhr Spanien Circuit de Bracelona-Catalunya (Barcelona) Lewis Hamilton 23. Mai 15 Uhr Monaco Circuit de Monaco (Monte-Carlo) 6. Juni 14 Uhr Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) 13. Juni 20 Uhr Kanada Circuit Gilles-Villeneuve (Montreal) 27. Juni 15 Uhr Frankreich Circuit Paul Ricard (Le Castellet) 4. Juli 15 Uhr Österreich Red Bull Ring (Spielberg) 18. Juli 16 Uhr Großbritannien Silverstone Circuit (Silverstone) 1. August 15 Uhr Ungarn Hungaroring (Budapest) 29. August 15 Uhr Belgien Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) 5. September 15 Uhr Niederlande Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) 12. September 15 Uhr Italien Autodromo Nazionale Monza (Monza) 26. September 14 Uhr Russland Sochi Autodrom (Sochi) 3. Oktober 14 Uhr Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) 10. Oktober 7 Uhr Japan Suzuka Inernational Racing Course (Suzuka) 24. Oktober 21 Uhr USA Circuit of The Americans (Austin) 31. Oktober 20 Uhr Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) 7. November 18 Uhr Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) 21. November 7 Uhr Australien Albert Park Circuit (Melbourne) 5. Dezember 17 Uhr Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit (Jeddah) 12. Dezember 14 Uhr Abu Dhabi Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)