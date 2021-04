Heute findet das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola statt. Wir verraten, wer den Wettkampf heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola heute live im TV und Livestream?

RTL zeigt in dieser Saison nur noch wenige Rennen live. Wie sieht es beim Qualifying in Imola aus? Wir liefern Euch alle Infos.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola heute live im Free-TV?

Das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola läuft in Deutschland nicht im Free-TV. Der Große Preis von Emilia-Romagna gehört zwar zu vier Rennen, die in dieser Saison live auf RTL zu sehen sein werden, der Privatsender zeigt allerdings nur das Rennen.

Die Freien Trainings sowie das Qualifying sind auch an diesem Wochenende ausschließlich auf Sky zu sehen.

© getty Mick Schumacher fährt in Imola sein zweites Rennen in der Formel 1.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola heute live im Pay-TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in dieser Saison alle Rennwochenenden live. Bei jedem Großen Preis zeigt Sky sowohl die Freien Trainings als auch das Qualifying und das Rennen live.

Zur neuen Formel-1-Saison hat Sky einen neuen Kanal ins Leben gerufen: Sky Sport F1. Über diesen Kanal könnt Ihr alle Trainings, alle Qualifyings und alle Rennen sehen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola heute live im österreichischen Free-TV?

In Österreich teilen sich zwei Sender die Übertragungsrechte für die Formel 1: Der ORF und ServusTV. Beide Sender wechseln sich somit mit den Übertragungen ab. Aus Imola berichtet der ORF.

Den ORF können auch deutsche Haushalte empfangen. Das ist zum Beispiel über Satellit möglich. Weitere Informationen, wie Ihr die österreichischen Sender empfangen könnt, erhaltet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola heute im Livestream?

Ihr könnt die Sky-Übertragung des Qualifyings auch per Livestream verfolgen. Das ist allerdings nicht kostenlos möglich. Zahlende Sky-Kunden können den Livestream via Sky Go verfolgen. Alternativ könnt Ihr auch ein SkyTicket buchen.

Eine weitere Alternative bietet die Formel 1 selbst an: Bei F1 TV Pro könnt Ihr Trainings, Qualifyings und Rennen ebenfalls verfolgen, es gibt einen deutschen und einen englischen Kommentar.

Das Problem ist jedoch: Aufgrund des Exklusivvertrags von Sky können deutsche Kunden kein neues Abo bei F1 TV Pro abschließen. Nur Bestandskunden können auf die Inhalte des Streamingdiensts zugreifen. Diese kosten Schweizer 69,99 Euro, in Österreich kostet das Abo 64,99 Euro pro Jahr.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Emilia-Romagna (2. Saisonlauf)

Datum: 17. April 2021

Ort: Imola

Imola Beginn: 14 Uhr

14 Uhr Übertragung: ORF , Sky

, Livestream: ORFThek, Sky Go, Sky Ticket, F1 TV Pro

© getty Lewis Hamilton hofft auf seinen zweiten Saisonsieg.

Die Fahrerwertung vor dem Formel-1-GP in Imola im Überblick

Platz Fahrer Team Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 25 2. Max Verstappen Red Bull 18 3. Valtteri Bottas Mercedes 16 4. Lando Norris McLaren 12 5. Sergio Perez Red Bull 10 6. Charles Leclerc Ferrari 8 7. Daniel Ricciardo McLaren 6 8. Carlos Sainz Ferrari 4 9. Yuki Tsunoda AlphaTauri 2 10. Lance Stroll Aston Martin 1

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim Formel-1-GP in Imola heute live im TV und Livestream? GP im Liveticker

Wenn Ihr das Qualifying heute im Liveticker verfolgen wollt, dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir bieten zu jedem Freien Training, zu jedem Qualifying und zu jedem Rennen einen Liveticker an.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Qualifying des Großen Preises von Emilia-Romagna.

Formel-1-GP in Imola: Alle Infos zum Qualifying

Das Qualifying in San Marino steigt am Nachmittag des heutigen Samstags, dem 17.4.2021. Vor dem Qualifying steht allerdings zunächst das dritte Freie Training an. Dieses startet um 11 Uhr und endet um 12 Uhr.

Das Qualifying startet - wie in den Regularien der Formel 1 festgeschrieben - zwei Stunden später. Ab 14 Uhr gehen also die Fahrer auf die Strecke, um die Reihenfolge beim Start des Rennens am Sonntag auszufechten.

Ursprünglich sollte das Qualifying eigentlich erst um 15 Uhr stattfinden, das Freie Training somit um 12 Uhr losgehen. Aufgrund der Beerdigung des kürzlich verstorbenen englischen Prinzen Philipp wurde das Qualifying allerdings vorverlegt. Hier bekommt Ihr mehr Infos dazu.

Gefahren wird an diese Wochenende auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Der Kurs in Imola war bis 2006 im Rennkalender und feierte im vergangenen Jahr als Großer Preis von Emilia-Romagna sein Comeback. Die Strecke zählt 309,049 Kilometer.

Formel-1-GP in Imola: Die Streckendaten

Kurs: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Länge: 4.959 Meter

Runden: 63

Distanz: 309,049 km

Rechtskurven: 9

Linkskurven: 10

Formel 1 - Ayrton Sennas Tod vor 27 Jahren: Das tragische Wochenende von Imola © getty 1/19 1. Mai 1994. Dieses Datum dürfte jeden Formel-1-Fan erschaudern lassen. Es ist der Tag, als Ayrton Senna in Imola tödlich verunglückte. Zum Großen Preis der Emilia-Romagna blicken wir zurück auf das schicksalsträchtige Rennwochenende in San Marino. © getty 2/19 Senna ging 1994 nach seinem Wechsel weg von McLaren-Honda für Williams-Renault an den Start. Der Brasilianer hatte jedoch von Anfang an, auch bedingt durch Regeländerungen, Probleme mit dem Auto. So schied er im zweiten Rennen in Interlagos aus. © getty 3/19 Das dritte Saisonrennen sollte dann das wohl tragischste in der Geschichte der Formel 1 werden. Schon vor Sennas Tod ereigneten sich zwei heftige Unfälle in Imola. Im zweiten Training crashte Rubens Barrichello in die Leitplanke. © getty 4/19 Trotz der damaligen weitaus geringeren Sicherheitsvorkehrungen überstand Rubinho den Crash mit lediglich einer gebrochenen Nase. Die anderen Unfälle gingen leider nicht so glimpflich aus. © getty 5/19 Tags darauf verunglückte Roland Ratzenberger. Im Qualifying brach ein Teil des Frontflügels seines Boliden ab und der Österreicher schoss wegen des fehlenden Anpressdrucks mit über 300 km/h im Villeneuve-Knick von der Strecke und in die Begrenzungsmauer. © getty 6/19 Durch den Aufprall brach er sich das Genick und hatte schwerste innere Verletzungen. Die Ärzte versuchten Ratzenberger an der Strecke wiederzubeleben, doch er war bereits klinisch tot. Im Fahrerlager war der Schock groß - besonders bei Ayrton Senna. © getty 7/19 Vor dem Start am Sonntag kamen die Fahrer im Motorhome zusammen und beschlossen, dass die alte Fahrergewerkschaft, die sich für die Sicherheit der Fahrer engagieren soll, wiederbelebt werden soll. © getty 8/19 Den Bedenken zum Trotz ging Senna beim Rennen an den Start. Der Brasilianer startete von der Pole Position. © getty 9/19 Kurz nach dem Start erfolgte eine Safety-Car-Phase. Senna blieb nach dem Neustart vor Schumachers Benetton in Führung. Eine Runde später flog Senna aus bis heute ungeklärten Umständen aus der Tamburello-Kurve und schlug in die Mauer ein. © getty 10/19 Beim Aufprall wurde Senna von dem gelösten Vorderreifen erschlagen. Zudem bohrte sich eine Strebe der gebrochenen Radaufhängung durch den Helm des dreimaligen Weltmeisters. © getty 11/19 Die Ärzte versuchten auf der Strecke alles, die schweren Kopfverletzungen zu behandeln. Senna wurde kurz darauf per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bologna geflogen, dort jedoch einige Stunden später für tot erklärt. © getty 12/19 Währenddessen wurde Sennas Auto abtransportiert. Bis heute gibt es mehrere Theorien bezüglich der Unfallursache. Konstrukteur Adrian Newey gestand 2014 ein, dass auch ein Konstrukteursfehler den Unfall verursacht haben könnte. © getty 13/19 Das Rennen wurde nach Sennas Crash neu gestartet. Am Ende gewann Michael Schumacher den Grand Prix, konnte sich jedoch bei der Siegerehrung nicht über den Sieg freuen. Kurze Zeit später erreichte die Fahrer die Todesnachricht. © getty 14/19 Der Tod von Senna war nicht nur für den gesamten Formel-1-Zirkus ein Schock. Ganz Brasilien war in tiefer Trauer. Brasiliens Präsident Itamar Franco ordnete nach seinem Tod eine dreitägige Staatstrauer an. © getty 15/19 Am 4. Mai 1994 erwiesen Ayrton Senna beim Trauerzug durch Sao Paolo mehr als drei Millionen Menschen die letzte Ehre. Seine ehemaligen Teamkollegen Alain Prost und Gerhard Berger trugen den Sarg bei seiner Beerdigung. © getty 16/19 Auch Jahre danach beschäftigte der Tod eines der besten Rennfahrers aller Zeiten die Formel 1. 1995 hielten die Fahrer in Gedenken an Senna eine Schweigeminute vor dem Rennen ab. © getty 17/19 An der Unfallstelle erinnert mittlerweile eine Statue an Senna. Das Autodromo Enzo e Dino Ferrari wurde danach umgebaut. Die besagte Tamburello-Kurve wurde durch eine Schikane entschärft. Zwischen 2006 und 2020 war Imola nicht mehr im Kalender zu finden. © getty 18/19 Auch an den Autos nahm die Formel 1 immer mehr Modifikationen vor. Erst 20 Jahre nach dem Wochenende in Imola starb mit Jules Bianchi wieder ein Fahrer. Bianchi rauschte in Suzuka in ein Bergungsfahrzeug und erlag neun Monate später seinen Verletzungen. © getty 19/19 Nach Bianchis Unfall entbrannte in der Formel 1 eine erneute Sicherheitsdebatte. Aus dieser ging die Einführung des Halo-Systems an den Boliden seit der Saison 2018 hervor.

Formel-1-GP in Imola: Der Rennkalender im Überblick