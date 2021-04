In der Formel 1 steigt heute das Qualifying in Imola. Dieses findet heute eine Stunde früher als ursprünglich geplant statt. In diesem Artikel erfahrt Ihr die Hintergründe.

Formel 1: Darum ist das Qualifying in Imola heute eine Stunde früher

Ursprünglich sollte das Qualifying in Imola heute um 15 Uhr beginnen, das dritte Freie Training sollte - aufgrund der vorgeschriebenen zweistündigen Pause - von 12 Uhr bis 13 Uhr stattfinden. Dieser Zeitplan hat sich allerdings verändert.

Grund für die neue Planung ist die Beerdigung von Prinz Philipp. Der britische Monarch war am 9. April verstorben. Aus Respekt vor dem Duke von Edinburgh soll das Qualifying nicht zeitgleich mit dessen Beisetzung stattfinden. Die Beerdigung ist ab 15 Uhr angesetzt.

Dementsprechend wird das Qualifying nun eine Stunde früher stattfinden. Bereits um 14 Uhr gehen die Fahrer auf die Strecke, um die Startfolge für das Rennen am Sonntag zu ermitteln. Auch das Freie Training muss daher nach vorne verlegt werden: Dieses findet nun von 11 Uhr bis 12 Uhr statt.

Formel 1, GP von Imola: Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Freitag, 16. April 11 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. April 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. April 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. April 14 Uhr Qualifying Sonntag, 18. April 15 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying in Imola im TV und Livestream

Auf Formel-1-Fans wartet an diesem Wochenende ein besonderes Schmankerl: Als eines von vier Rennen wird der Große Preis von Emilia-Romagna in Deutschland im Free-TV übertragen. RTL zeigt das Rennen live und in voller Länge.

Für das Qualifying gilt das allerdings nicht. RTL zeigt ausschließlich das Rennen, der Rest des Rennwochenendes läuft exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte an der gesamten Formel-1-Saison gesichert und zeigt jedes Rennwochenende inklusive Trainings, Qualifying und Rennen live.

Das Qualifying seht Ihr somit ausschließlich auf Sky. Ihr könnt das Qualifying auch im Livestream sehen. Dies ist als Sky-Kunde über SkyGo möglich. Eine Weitere Option bietet Euch SkyTicket, wo Ihr ein Ticket erwerben könnt, das auch das Qualifying beinhaltet.

Formel 1: Qualifying in Imola im Liveticker

Ihr könnt das Qualifying heute auch im Liveticker verfolgen. In unserem Liveticker werdet Ihr stets über alle Zeiten der Fahrer auf dem Laufenden gehalten.

Formel 1: Alle Termine im Überblick