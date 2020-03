Die Formel 1 hat auf die Absage zahlreicher Rennen aufgrund des Coronavirus reagiert und trägt beginnend mit dem Grand Prix in Bahrain alle Rennen bis auf Weiteres virtuell aus.

Das erste virtuelle Rennen in der Geschichte der Formel 1 wird der Große Preis von Bahrain am Sonntag, den 22. März 2020, sein.

Start ist um 21 Uhr statt. Welche Fahrer am Konsolensport teilnehmen ist aktuell noch unklar. Die Meinungen der Piloten über die virtuelle Welt gehen dabei weit auseinander. Max Verstappen und Lando Norris bestreiten zum Beispiel häufiger virtuelle Rennen gegen eSportler, Sebastian Vettel hingegen kann dem weniger abgewinnen.

Formel 1: Die wichtigsten Infos über die virtuellen Rennen

Die virtuelle Saison wird mit dem offiziellen Formel-1-Spiel 2019 ausgetragen und umfasst zum jetzigen Zeitpunkt sieben Rennen, somit wird an allen eigentlich geplanten Rennwochenenden, die dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind, gefahren. Da es sich jedoch um das Spiel des Vorjahres handelt, ist es nicht möglich, auf den beiden Kurse von Hanoi und Zandvoort zu fahren, diese werden durch andere Strecken ersetzt.

Anders als in der Realität, wird jedoch nur über die halbe Renndistanz, in Bahrain 28 Runden, gefahren. Außerdem sind für alle Fahrer Traktionskontrolle und ABS erlaubt, dies ermöglicht es, dass nicht nur Profis wie Simon Weigang und Cedric Thome vom Vitality Team an den Start gehen.

© getty

Damit unter allen Startern Chancengleichheit herrscht, kann das Setup nicht verändert werden und alle Autos haben die gleiche Performance.

Formel 1: Virtuelle Rennen im TV und Livestream verfolgen

Bis zum Start der Formel 1 werden somit alle Rennen virtuell ausgetragen und auf den Social-Media-Kanälen der Formel 1 (Facebook, Twitch und Youtube) ausgestrahlt.

Die Dauer der kompletten Übertragung samt Vorberichten und Qualifying liegt bei etwa eineinhalb Stunden.

Formel 1: Der ursprüngliche Rennkalender in der Übersicht

Aktuell ist es von Seiten der Formel 1 geplant, die Saison am Sonntag, 7. Juni 2020, mit dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku zu starten.

Die ersten sechs Rennen wurden auf bislang unbestimmte Zeit verschoben und sollen nach Möglichkeit nachgeholt werden, der Grand Prix von Monaco wurde sogar gänzlich abgesagt. Alle Rennen im Überblick:

Nr. Datum Grand Prix Status 1 15. März Australien, Melbourne verschoben 2 22. März Bahrain, Sachir verschoben 3 5. April Vietnam, Hanoi verschoben 4 19. April China, Shanghai verschoben 5 3. Mai Niederlande, Zandvoort verschoben 6 10. Mai Spanien, Barcelona verschoben 7 24. Mai Monaco, Monte Carlo abgesagt 8 7. Juni Aserbaidschan, Baku geplanter Saisonstart 9 14. Juni Kanada, Montreal offen 10 28. Juni Frankreich, Le Castellet offen 11 5. Juli Österreich, Spielberg offen 12 19. Juli Großbritannien, Silverstone offen 13 2. August Ungarn, Budapest offen 14 30. August Blegien, Spa offen 15 6. September Italien, Monza offen 16 20. September Singapur, Singapur offen 17 27. September Russland, Sotschi offen 18 11. Oktober Japan, Suzuka offen 19 25. Oktober USA, Austin offen 20 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt offen 21 15. November Brasilien, Sao Paula offen 22 29. November VAE, Abu Dhabi offen

Formel 1: Alle Teams der Saison 2020 im Überblick

Insgesamt sollen in der Saison 2020 zehn Teams an den Start gehen. Titelverteidiger in der Fahrerwertung ist Lewis Hamilton und auch den Titel der Konstrukteurswertung sicherte sich der Engländer mit seinem Mercedes-Team. Ob ihm bei einem möglichen Start in der virtuellen Serie auch der Titelgewinn gelingt, bleibt abzuwarten. Das Mercedes-Team um Hamilton ließ hinsichtlich eines Starts verlauten, man arbeite "derzeit an der Durchführbarkeit und der Logistik, um die Ausrüstung zu den Menschen zu bringen."

