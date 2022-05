DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spiel 3 im Finale der DEL-Playoffs! 1:1 steht es zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München, heute steigt das dritte Aufeinandertreffen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der amtierende Meister aus Berlin hat nach der 3:4-Niederlage zu Beginn der Serie gestern im zweiten Final-Duell mit dem EHC Red Bull München zurückgeschlagen. Nach 60 Minuten stand es im Münchner Olympia-Eisstadion 2:2, so dass zum ersten Mal in der Best-of-5-Serie zwischen den beiden Mannschaften ein Spiel in der Verlängerung entschieden werden musste. Doch auch in den darauffolgenden 20 Minuten fiel zunächst kein Tor. Erst in der zweiten Verlängerung, in der 84. Spielminute, gelang Frans Nielsen der ersehnte Siegtreffer zugunsten der Berliner. In der Serie steht es nun also 1:1.

Nachdem Spiel 2 in München stattfand, steigt das dritte am heutigen Montag, den 2. Mai, wieder in Berlin. Dass das jedoch nicht unbedingt ein Vorteil sein muss, zeigten die ersten beiden Spiele. In beiden Fällen gingen die Gäste nämlich als Sieger vom Platz. Ein Fluch, den die Eisbären Berlin heute zu brechen versuchen. Gespielt wird in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, der Schiedsrichter gibt um 19.30 Uhr zum ersten Mal den Puck frei.

© getty Die Eisbären Berlin und der EHC Red Bull München kämpfen im Finale der DEL-Playoffs 2022 um den Titel.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute live im TV und Livestream

Im Vergleich zum zweiten Spiel hat sich, was die Übertragung betrifft, nichts geändert. Auch heute wird das Finalspiel sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Um die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kümmert sich ServusTV Deutschland. Auf dem Sender werden pünktlich vor Spielbeginn Livebilder aus der Hauptstadt gezeigt. Dies gilt auch für den Livestream, den der Privatsender ebenfalls anbietet, um Spiel 3 des DEL-Finals zu verfolgen. Zugang zum Livestream erhaltet Ihr jedoch auch ohne Abonnement und ohne Kosten.

Was man von Magenta Sport hingegen nicht behaupten kann. Der Anbieter der Telekom zeigt das Duell nämlich im Pay-TV. Vorberichte laufen ab 19.15 Uhr, moderiert wird das Spiel von Holger Speckhahn. Dann übernehmen Kommentator Konstantin Klostermann und Experte Sven Felski die Übertragung.

Wie hoch die Kosten für das Magenta-Sport-Abo ausfallen, ist davon abhängig, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht. Die, die es sind, zahlen nämlich 4,95 Euro pro Monat. Die Nicht-Kunden müssen für das Monatsabo pro Monat 16,95 Euro und für das Jahresabo monatlich 9,95 Euro hinblättern.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute im Liveticker

Darüber hinaus ist das dritte Aufeinandertreffen zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München auch im Liveticker von SPOX zu sehen. Dort werden für Euch die wichtigsten Ereignisse im Minutentakt genauestens beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des dritten Finalspiels zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 Eisbären Berlin vs. Red Bull München heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eisbären Berlin - Red Bull München

Eisbären Berlin - Red Bull München Wettbewerb: Deutsche Eishockey Liga

Deutsche Eishockey Liga Rahmen: Finale, Spiel 3

Finale, Spiel 3 Datum: 2. Mai 2022

2. Mai 2022 Anstoß: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena, Berlin

Mercedes-Benz Arena, Berlin TV, Livestream: Magenta Sport, ServusTV Deutschland

Liveticker: SPOX

DEL Finale: Die Serie im Überblick