Der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin stehen sich heute im Rahmen des DEL-Finals zum zweiten Mal gegenüber. Hier könnt Ihr Spiel 2 im Liveticker verfolgen.

Nach dem 4:3-Sieg des EHC Red Bull München steht heute im DEL-Finale das zweite Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister Eisbären Berlin auf dem Plan. SPOX bietet Spiel 2 im Liveticker an.

DEL Finale: Spiel 2 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das spektakuläre Spiel 1 der Finalserie entschied am vergangenen Freitag der EHC Red Bull München mit 4:3 für sich und führt somit in der Best-of-5-Serie mit 1:0. Dabei sah es die meiste Zeit lang nach einem Sieg des amtierenden Meisters aus. Die Berliner führten nämlich nach 21 Minuten bereits mit 3:0. Stück für Stück konnten sich die Münchner jedoch zurückkämpfen und fünf Minuten vor Schluss in Form von Zach Redmond schließlich das Siegtor erzielen. Was ist heute drin?

Vor Beginn: Das Duell geht um 15.15 Uhr los und wird im Münchner Olympia-Eisstadion ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 2 im DEL-Finale zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin.

DEL Finale: Spiel 2 Red Bull München vs. Eisbären Berlin heute im TV und Livestream

Spiel 2 ist heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich ServusTV, während die Pay-TV-Übertragung Magenta Sport übernimmt. Beide bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Der Livestream von ServusTV ist kostenlos, der von Magenta Sport dagegen nicht.

Für Magenta Sport fallen - solltet Ihr Telekom-Kunden sein - monatlich 4,95 Euro an. Nicht-Kunden zahlen monatlich für das Monatsabo 16,95 Euro, für das Jahresabo 9,95 Euro.

DEL Finale: Die Serie im Überblick